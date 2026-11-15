В России начнут действовать «зимние» правила использования шин

С 1 декабря на территории России вступают в силу «зимние» правила, регламентирующие использование автомобильных шин в холодный сезон. Автовладельцам необходимо учитывать ряд обязательных условий при смене летней резины, которые определяются Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Эти требования направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в условиях низких температур и возможного гололёда.

Фото из открытых источников

Запрет на летние шины в зимний период

В первую очередь, в зимнее время запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных летними покрышками. Согласно пункту 5.6.3 приложения к Техническому регламенту, в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается использование автомобилей, не оснащённых зимними шинами, удовлетворяющими установленным требованиям.

Это означает, что все колёса транспортного средства должны быть оборудованы шинами, предназначенными для зимних условий, с соответствующими характеристиками сцепления и маркировкой (например, M+S, M&S, MS), а остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм.

Штраф за частичную замену шин

Некоторые автовладельцы, пытаясь сэкономить, устанавливают зимние шины только на ведущую ось (переднюю или заднюю в зависимости от привода). Однако такая частичная замена является нарушением.

Если сотрудник ГИБДД обнаружит, что на автомобиле переобута только пара колёс, он имеет право оштрафовать водителя на 500 рублей в соответствии со статьёй 12.5 КоАП РФ. Таким образом, зимние шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах без исключения.

Иные нарушения требований к шинам и ответственность

Кроме того, нарушением будет считаться использование изношенной резины (с недостаточной глубиной протектора), покрышек с разным рисунком и высотой протектора на одной оси, слишком больших колёс, не подходящих под конструкцию транспортного средства, а также совмещение шипованных и нешипованных типов зимних шин.

Во всех перечисленных случаях предусмотрен аналогичный штраф в размере 500 рублей. Инспектор ГИБДД вправе вынести постановление об административном правонарушении на месте.

Рекомендации водителям

Во избежание штрафов и для обеспечения собственной безопасности на дороге водителям рекомендуется заранее позаботиться о замене летних шин на зимние до наступления 1 декабря.

Также следует проверить состояние всех колёс, их соответствие требованиям Технического регламента и отсутствие признаков износа. Своевременная подготовка автомобиля к зиме поможет не только избежать административной ответственности, но и снизить риск дорожно-транспортных происшествий в сложных погодных условиях.