В Калининградской области автомобиль сбил пешехода, который шел по середине дороги

15 ноября 2026 года в 20:06 на 15-м километре 300-м автодороги «Калининград — Полесск» в Гурьевском районе 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигался со стороны поселка Константиновка в направлении Гурьевска и совершил наезд на 23-летнего пешехода, находившегося посередине проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.