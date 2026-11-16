В Калининградской области автомобиль сбил пешехода, который шел по середине дороги
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В Калининградской области автомобиль сбил пешехода, который шел по середине дороги

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
В Калининградской области автомобиль сбил пешехода, который шел по середине дороги

15 ноября 2026 года в 20:06 на 15-м километре 300-м автодороги «Калининград — Полесск» в Гурьевском районе 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигался со стороны поселка Константиновка в направлении Гурьевска и совершил наезд на 23-летнего пешехода, находившегося посередине проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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5 Комментариев
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5 комментариев
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formatceft

Бухарик или нарик.

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6
Rubicon

Жаль, что закон таких защищает. Самоубийство же!

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5
E_Lindros

похоже именно на это

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1
kreator

Вероятно автоподстава с небольшим риском для жизни. 😅

Редактировалось 55 минут назад
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0
cs

небольшим … 100% ))))

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1
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