В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Циолковского.

Согласно записи камеры видеонаблюдения, в момент наезда ребёнок находился на велосипеде: он не успел полностью слезть с него и двигался, отталкиваясь одной ногой. Почему водитель не заметил юного пешехода, пока неизвестно.

Мальчик получил травмы и был срочно госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.