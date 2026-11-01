В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика на велосипеде
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В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

В Дзержинске автомобиль BMW сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Циолковского.

Согласно записи камеры видеонаблюдения, в момент наезда ребёнок находился на велосипеде: он не успел полностью слезть с него и двигался, отталкиваясь одной ногой. Почему водитель не заметил юного пешехода, пока неизвестно.

Мальчик получил травмы и был срочно госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

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2 Комментария
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2 комментариев
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Nordman51

Целая толпа народу валит, видимость хорошая. Это всё из-за ЖК-экранов в автомобиле.

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cs

и солнце прямо в рожу , да еще и низенько !

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