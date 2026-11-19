Обычно владельцы автомобилей начинают всерьез задумываться о капитальном ремонте двигателя после того, как машина проехала более 250 тысяч километров. Это воспринимается как естественный износ: агрегат отработал свой ресурс, и крупные вложения выглядят логичным продолжением эксплуатации.

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Однако для владельцев Hyundai и Kia, выпущенных примерно в 2010–2016 годах, неприятным открытием становились подобные диагнозы уже при пробеге около 80 тысяч километров. Автомобиль, который еще должен был долго и исправно служить, внезапно требовал серьезного вмешательства, а владельцу приходилось выяснять стоимость переборки и оценивать, не проще ли искать другой мотор. После вскрытия двигателя надежды на недорогой ремонт часто не оправдывались. Повреждения обнаруживались внутри блока цилиндров, и заменить одну деталь уже не получалось. Пока владелец сравнивал сметы, советовался с мастерами и решал, как поступить дальше, автомобиль оставался в сервисе.

Не единичные случаи

Подобные случаи встречались достаточно часто, чтобы специалисты обратили внимание на сходство повреждений. Объяснять все исключительно плохим уходом за автомобилем уже не получалось: поломки повторялись, а их характер указывал на более глубокие причины.

На множество обращений в сервис обратило внимание и американское издание Jalopnik. Оно изучило статистику ремонтов и выделило двигатели, которые особенно часто требовали серьезного вмешательства.

Речь идет об атмосферных агрегатах Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра. Эти двигатели широко использовались на автомобилях корейских марок Kia и Hyundai. Сейчас машины тех лет продолжают продаваться на вторичном рынке, поэтому расходы на устранение старых конструктивных недостатков могут достаться уже следующему владельцу. Покупатель не всегда знает, с каким именно мотором ему достался автомобиль и какие ремонты ему предстоят в ближайшем будущем.

Причины раннего износа двигателей

Производители признали эту проблему. Одной из причин раннего износа эксперты назвали недостаточную подачу масла к поршневой группе. Деталям не хватало смазки, и повреждения появлялись быстрее, чем ожидал владелец.

Дополнительные вопросы возникали и к охлаждению поршней. В описываемых версиях не было отдельных форсунок, которые распыляли бы на них масло и помогали отводить тепло. Перегрев усугублял износ и постепенно приближал дорогое восстановление двигателя.

Вторая угроза связана с катализатором. Он начинал разрушаться раньше положенного срока, а его частицы попадали внутрь двигателя. Твердые керамические крошки оставляли глубокие царапины на поверхностях цилиндров. После этого увеличивался расход масла, а автомобиль начинал хуже тянуть. Для владельца это означало не только неприятные симптомы, но и риск более серьезного ремонта, если проблему не замечали вовремя.

Модели, которые чаще всего упоминаются в отзывах

Такие истории особенно тревожили хозяев Kia Sportage третьего поколения. Пока модель активно продавалась, в автомобильных сообществах появлялись рассказы о ремонтах, а сотрудники мастерских делились похожими наблюдениями. Некоторые владельцы не дожидались симптомов и удаляли катализатор заранее, стараясь снизить риск попадания разрушающихся частиц в двигатель. Такие меры вызывали споры, но показывали, насколько серьезным было беспокойство среди автовладельцев.

Также в проблемах с двигателями были замечены Hyundai Sonata и Tucson, а также Elantra и i30. У Kia называются Sportage и Optima, а также Ceed, Cerato и Soul. Встречаются и некоторые автомобили Genesis. При этом по названию модели нельзя определить, какой именно двигатель находится под капотом: в разных исполнениях моторы могли отличаться. Поэтому владельцу важно проверять не только модель и год выпуска, но и конкретную модификацию силового агрегата.

Отзывные кампании

В США большое число обращений привело к крупным отзывным и сервисным кампаниям. Hyundai и Kia заменяли узлы и выплачивали компенсации, потратив в общей сложности миллиарды долларов.

В России, согласно приведенным данным, сопоставимую программу не объявляли. Владельцы самостоятельно обращались в частные мастерские и оплачивали ремонт из своего кармана. Поэтому для российских покупателей подержанных Hyundai и Kia особенно важно заранее проверять историю обслуживания и внимательно относиться к первым признакам повышенного расхода масла или ухудшения работы двигателя.