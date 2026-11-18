Компания Porsche подала патентную заявку на оригинальную технологию, которая позволяет подзаряжать разряженный 12-вольтовый аккумулятор без необходимости обращаться за помощью к другим водителям или использовать традиционные соединительные провода («крокодилы»). Система разработана специально для ситуаций, когда заряда штатной батареи уже не хватает для уверенного запуска двигателя.

Принцип работы термоэлектрического генератора

В основе предложенной системы лежит полупроводниковый модуль, способный вырабатывать электрический ток за счёт разницы температур — так называемый термоэлектрический генератор, работающий на эффекте Зеебека. Горячая сторона этого генератора получает тепло от встроенной горелки, которая работает на бензине из штатного топливного бака автомобиля. Холодная сторона, в свою очередь, отводит тепло через кузовные детали машины, которые имеют значительно более низкую температуру.

Таким образом, система использует имеющееся топливо и перепад температур для выработки электроэнергии.

Преимущество в морозную погоду

Особенно эффективной такая схема оказывается в холодное время года. В морозную погоду разница температур между нагревателем и металлом кузова увеличивается, что, согласно описанию изобретения, повышает производительность термоэлектрического генератора.

Чем больше перепад температур, тем больше электрической энергии удаётся получить для подзарядки севшей батареи. Это делает систему особенно актуальной для регионов с суровыми зимами, где проблема разряженного аккумулятора стоит наиболее остро.

Компоновка и алгоритм работы системы

Согласно патентной заявке, автономный отопитель, термоэлектрический генератор и стартерную батарею предлагается разместить в передней части автомобиля. Если система обнаруживает, что заряда аккумулятора недостаточно для запуска двигателя, она должна автоматически включить отопитель и начать подзарядку батареи.

Фото: Porsche

Таким образом, водителю не придётся выполнять какие-либо сложные манипуляции — процесс будет запускаться без его участия, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.

Нерешённые вопросы и отсутствие технических деталей

Несмотря на привлекательность идеи, в описании изобретения не раскрываются конкретные технические характеристики устройства. Главным открытым вопросом остаётся источник питания для компонентов самого отопителя — таких как топливный насос и свеча накаливания. Для их работы требуется электричество, однако пока неясно, каким образом система сможет запустить горелку при сильно разряженном аккумуляторе.

Это ключевое ограничение может стать предметом дальнейших доработок и уточнений в рамках патентной процедуры.