ДТП произошло 29 ноября ночью в Щучанском округе Курганской области. 31-летний лишенный прав водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ладой Калиной».

На месте происшествия погибли водитель «пятнадцатой» и его пассажир. Двое других пассажиров ВАЗ-2115 — женщина и молодой человек — были госпитализированы. Также медицинская помощь потребовалась водителю «Калины».

В настоящее время устанавливается, находился ли погибший водитель ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места ДТП