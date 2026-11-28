МВД России приступило к подготовке проекта, который предусматривает введение обязательной регистрации частных электросамокатов. Предполагается, что оформить её можно будет в упрощённом порядке — через портал государственных услуг. Cоответствующие поправки могут быть приняты уже в 2027 году. Таким образом, владельцам средств индивидуальной мобильности (СИМ) придётся легализовать свои устройства, а сама процедура станет частью общей системы учёта транспортных средств.

Тревожная статистика аварийности с участием СИМ

Необходимость столь серьёзных мер авторы инициативы объясняют неутешительными данными статистики. За десять месяцев 2026 года в России было зафиксировано 4475 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате этих инцидентов травмы получили 4741 человек, а 76 человек погибли.

Показатель аварийности вырос почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше половины всех ДТП — 54% — приходится на личные СИМ, и именно на них же приходится 82% от общего числа погибших.

Такие цифры свидетельствуют о том, что частные электросамокаты представляют особую опасность, и требуют более жёсткого контроля со стороны государства.

Ключевые положения поправок

Содержание готовящихся поправок сводится к нескольким важным пунктам. В первую очередь планируется поднять возраст, с которого допускается управление СИМ, с 14 до 16 лет. Кроме того, будет введён запрет на перевозку пассажиров на электросамокатах.

Водителей обяжут ездить трезвыми, останавливаться по требованию сотрудников полиции, а также соблюдать установленные правила при дорожно-транспортных происшествиях.

На дорогах появятся новые дорожные знаки: «Зона запрета движения СИМ», «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Эти меры направлены на упорядочивание движения и снижение рисков для всех участников дорожного движения.

Депутаты указывают на сложности с частными самокатами и курьерами

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев отметил, что новые правила на первом этапе затронут в основном прокатные самокаты, поскольку их проще контролировать — они принадлежат операторам и уже идентифицированы.

К частным устройствам вопросов значительно больше. В частности, остаётся неясным, как новое определение СИМ скажется на статусе гироскутеров, сигвеев и моноколёс, что именно будет считаться «территорией общего пользования» и каким образом в эту систему следует встроить курьерскую доставку, которая активно использует электросамокаты. Эти вопросы требуют дополнительной проработки, чтобы не создать правовую неопределённость для владельцев и бизнеса.