Возрождённый российский бренд Volga столкнулся с первыми серьёзными рыночными вызовами: интерес покупателей к новым автомобилям марки оказался выше текущих производственных возможностей. Как сообщили в пресс-службе компании, особенно заметна нехватка машин в сегментах седанов и компактных кроссоверов. Иными словами, спрос на новинки сформировался быстрее, чем предприятие успело выйти на необходимые объёмы выпуска.

Какие модели пользуются наибольшим спросом

На данный момент наиболее дефицитными позициями в линейке бренда являются седан Volga C50 и кроссовер K40. Именно по этим моделям покупательский интерес особенно ощутимо превышает доступное предложение. При этом звание самого популярного автомобиля марки удерживает флагман — полноразмерный кроссовер Volga K50.

Показательно, что покупатели чаще выбирают наиболее дорогое исполнение «Эксклюзив». Это говорит о том, что аудитория проявляет интерес не только к самому факту появления отечественных новинок, но и к их премиальному оснащению.

Руководство признаёт ограничения текущего этапа

Глава бренда Татьяна Фадеева подтвердила, что на текущем этапе предприятие не может обеспечить автомобилями всех желающих. Такая ситуация обусловлена периодом становления производства и постепенным наращиванием темпов сборки. Компания пока находится в фазе выстраивания производственных процессов, поэтому дефицит отдельных моделей является временным следствием масштабирования выпуска.

Для решения проблемы дефицита и укрепления позиций на рынке руководство Volga наметило масштабный план модернизации производства до 2028 года. Этот план предполагает последовательное углубление локализации и расширение собственных компетенций предприятия. Ключевые этапы модернизации выглядят следующим образом.

В 2027 году все цеха должны выйти на плановую проектную мощность. Это позволит значительно увеличить объёмы отгрузок дилерам и постепенно сократить разрыв между спросом и предложением. Ожидается, что именно выход на проектную мощность станет важнейшим шагом к более стабильному обеспечению рынка автомобилями бренда.

Во втором квартале 2027 года планируется запуск собственного прессового производства. Завод начнёт самостоятельно штамповать кузовные детали, что снизит зависимость от внешних поставок комплектующих. Этот шаг должен повысить устойчивость производства и создать основу для более гибкого управления объёмами выпуска.

В 2028 году должен стартовать серийный выпуск ключевых агрегатов — двигателей и трансмиссий. Это станет следующим этапом глубокой локализации и позволит производить внутри страны основные узлы автомобиля. В перспективе такой подход должен положительно сказаться как на доступности машин, так и на обеспечении запасными частями.

Что текущая ситуация означает для покупателя

Текущий дефицит может привести к временному ожиданию автомобилей в дилерских центрах или отсутствию определённых комплектаций в наличии.

Однако заявленный переход на глубокую локализацию производства в ближайшие три года — стратегически важный шаг. Для покупателя это означает потенциальную стабильность цен в будущем за счёт снижения валютных рисков и лучшую доступность запасных частей, так как основные узлы автомобиля будут производиться внутри страны.

Перспективы модельного ряда

Параллельно с расширением мощностей инженеры компании продолжают проектирование новых моделей, которые в будущем дополнят текущую линейку C50, K40 и K50.

Таким образом, Volga развивается не только в направлении увеличения выпуска уже представленных автомобилей, но и в сторону расширения модельного ряда. Это должно усилить позиции бренда на рынке и сделать его предложение более разнообразным для разных категорий покупателей.