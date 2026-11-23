Шины относятся к технически сложным товарам, которые особенно чувствительны к условиям транспортировки, складирования и хранения. Именно поэтому покупка резины на маркетплейсах должна сопровождаться внимательной проверкой, а не ограничиваться выбором подходящей карточки товара и цены. Об этом предупредил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные способы проверить шины, приобретённые через интернет, и объяснил, на какие детали покупателю стоит обратить внимание в первую очередь.

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Соответствие карточке товара

По словам эксперта, прежде всего необходимо убедиться, что перед покупателем действительно те шины, которые были указаны в карточке товара. Важно проверить марку, модель, а также индекс скорости и нагрузки. Эти параметры нанесены на боковину шины крупным шрифтом, и они должны полностью совпадать с характеристиками, рекомендованными для установки на конкретный автомобиль.

Ошибка или несоответствие в этих данных может оказаться критичной, поскольку именно они играют ключевую роль в обеспечении безопасности движения. Поэтому пренебрегать сверкой маркировки не стоит даже в том случае, если внешне товар кажется подходящим.

Внешний осмотр

Помимо проверки маркировки, необходимо внимательно изучить внешний вид шин. Как отметил эксперт, резина может повредиться или деформироваться из-за неправильного хранения, особенно если она хранилась без должного давления воздуха.

На шинах не должно быть вмятин, искривлений, порезов, глубоких царапин или трещин. Даже незначительные на первый взгляд дефекты могут свидетельствовать о нарушениях условий хранения или транспортировки и в дальнейшем повлиять на эксплуатационные свойства покрышек.

Обязательно следует обращать внимание и на внутреннюю часть шины. По словам собеседника «Ленты.ру», используемый там материал достаточно нежный и может потрескаться, если шины хранились под открытым небом, особенно в зимнее время года. Поэтому внутренняя поверхность также должна быть осмотрена: наличие трещин или других повреждений может указывать на то, что условия хранения были далеки от рекомендуемых. Такой осмотр помогает выявить скрытые дефекты, которые не всегда заметны при беглом взгляде на внешнюю сторону покрышки.

Признаки того, что шины уже были в употреблении

К сожалению, на маркетплейсах встречаются шины, которые уже были в употреблении. При этом, как пояснил эксперт, бывшей в употреблении считается даже шина, которая всего лишь была смонтирована на диск. Поэтому покупателю необходимо тщательно осмотреть протектор на предмет следов эксплуатации, а также бортовые зоны шины — места прилегания к диску.

На них могут остаться повреждения, полученные при монтаже от инструмента, а также следы монтажной пасты. Подобные признаки помогают понять, что товар уже использовался или как минимум подвергался процедуре установки.

Дата производства — важный критерий

Ещё одним важным моментом, на который следует обращать внимание при покупке, Марков назвал дату производства шин. По его словам, на маркетплейсах встречается резина, выпущенная в прошлых сезонах. Покупателю стоит учитывать, что даже при правильном хранении свойства шины со временем могут меняться, поэтому информация о дате изготовления помогает оценить реальный возраст товара и сделать более осознанный выбор.

Эксперт отметил, что известны случаи доставки покупателям шин, возраст которых превысил пять лет. При этом шины, возраст которых находится в пределах двух лет с даты производства, обычно сохраняют свои свойства при правильном хранении. Таким образом, проверка даты производства является не формальностью, а важной частью покупки, особенно когда речь идёт о товаре, от которого зависит устойчивость автомобиля на дороге, управляемость и безопасность поездок.