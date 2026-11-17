В столице появились экспериментальные участки дорожного покрытия с противогололёдной добавкой. Её вводят в асфальтобетонную смесь на этапе производства, а не рассыпают по дороге зимой. Разработчики рассчитывают, что такой асфальт снизит расход реагентов и уменьшит образование прочной ледяной корки.

Главное отличие технологии — специальный компонент уже содержится в самом асфальте. Он создаёт на поверхности водоотталкивающий слой, из-за чего влага хуже проникает в микронеровности и меньше сцепляется с покрытием. В результате снег и лёд должны удерживаться слабее, а опасная ледяная плёнка — образовываться реже. При этом это не «тёплая дорога»: покрытие не нагревается и не растапливает снег, а лишь меняет свойства поверхности.

Испытания идут на сложных участках

Экспериментальные зоны выбраны там, где зимой особенно велик риск обледенения. Речь идёт в том числе об участках возле теплоэлектроцентралей и на эстакадах. Мосты и путепроводы охлаждаются не только сверху, но и снизу, поэтому промерзают быстрее обычных дорог на грунте. Именно на таких объектах гололёд может появляться раньше и быть опаснее.

По предварительным оценкам, противогололёдные свойства покрытия могут сохраняться шесть-семь лет. Однако ранее назывались и другие сроки — пять-шесть лет. Окончательная долговечность пока не установлена. Специалистам предстоит выяснить, как добавка поведёт себя после нескольких зим, интенсивного движения, шипованных шин и регулярных циклов замерзания и оттаивания.

От реагентов полностью не откажутся

Если технология оправдает ожидания, дорожным службам потребуется меньше противогололёдных материалов на отдельных участках. Это может снизить нагрузку на автомобили, инфраструктуру и окружающую среду.

Но полностью отказаться от реагентов не получится: снег всё равно нужно убирать, а при ледяных дождях и резких перепадах температуры дополнительная обработка может понадобиться. Главная перспектива — сокращение расхода реагентов, а не полный отказ от них.

Почему технологию не внедрили раньше

Подобные разработки ведутся давно в разных странах, но лабораторные испытания и реальная дорога — разные условия. Асфальт должен выдерживать тяжёлый транспорт, воду, мороз и механический износ, а добавка не должна ухудшать прочность покрытия.

Кроме того, пока нет полных данных о стоимости нового материала. Если он окажется заметно дороже обычного асфальта или потребует более частой замены, экономия на реагентах может быть не такой большой.

При успешных испытаниях новая технология может снизить риск образования льда на эстакадах, мостах и других быстро промерзающих участках. Однако она не отменяет необходимости соблюдать дистанцию, учитывать погоду и использовать сезонные шины. Пока также неизвестно, насколько эффективно покрытие будет работать при сильных морозах и после продолжительных снегопадов.

Массового внедрения пока не будет

О сроках применения говорить рано: в Москве продолжаются испытания, а результаты многолетней эксплуатации ещё не опубликованы. Специалистам нужно оценить долговечность покрытия, сохранение его свойств и влияние на характеристики асфальтобетона.

Если технология подтвердит эффективность, она может стать дополнительным инструментом зимнего содержания дорог, но окончательные выводы появятся только после длительных испытаний.