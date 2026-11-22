Mitsubishi Outlander XL — один из тех кроссоверов, которые хорошо знакомы российским автомобилистам. Он довольно широко распространён в стране, поэтому при выборе подержанного паркетника многие покупатели обязательно включают его в список кандидатов.

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Сегодня на вторичном рынке значительная часть таких машин имеет реальный пробег более 200 000 км. При этом возраст большинства экземпляров составляет примерно 6–13 лет, и потенциальных покупателей прежде всего интересует, насколько такой автомобиль остаётся надёжным и какие расходы могут возникнуть после покупки.

Кузов и лакокрасочное покрытие

Один из самых частых вопросов касается кузова: насколько он крепкий, есть ли оцинковка и что происходит с лакокрасочным покрытием с возрастом. В случае с Outlander XL серьёзных проблем, как правило, можно не опасаться, но только при условии, что автомобиль не участвовал в авариях, после которых была нарушена геометрия кузова или проведён некачественный ремонт. Оцинковка металла у этой модели имеется, поэтому системной ржавчины искать не стоит — её обычно нет.

При этом царапины, потёртости и сколы на лакокрасочном покрытии всё равно будут: от естественного износа никуда не деться. Незначительные «рыжики» могут появляться в салоне, в местах крепления сидений, на петлях, в багажнике и даже под капотом в некоторых местах. Это скорее повод для внимательного осмотра, чем признак глобальной коррозионной проблемы.

Подвеска спустя 200 000 км

Что станет с подвеской за 200 000 км — вопрос не менее важный. Если предыдущие собственники к этому пробегу не уделяли должного внимания ремонту ходовой части, то новому владельцу, возможно, придётся заменить целый ряд деталей.

Обычно к такому пробегу выходят из строя ступичные подшипники, амортизаторы, некоторые сайлентблоки и втулки стабилизаторов. При этом многие из этих элементов можно считать расходниками, особенно с учётом российских дорог и возраста автомобиля.

Перед покупкой обязательно стоит сделать диагностику подвески: она поможет понять реальное состояние ходовой и даст аргументы для торга с продавцом.

Ресурс двигателей

Следующий по популярности вопрос — как чувствуют себя двигатели с таким внушительным пробегом. При условии своевременного обслуживания автомобиль будет оставаться в исправном состоянии и сможет проехать ещё как минимум 200 000 км.

До рестайлинга в Россию ввозили Outlander XL с 2,4- и 3,0-литровыми моторами, а в 2009 году появился атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра

Топовый V6 оснащён ременным приводом ГРМ, поэтому важно, чтобы ремни менялись вовремя — не реже чем раз в 90 000 км. На рядных четырёхцилиндровых двигателях используется цепь, которую требуется заменять раз в 150 000 км. Ресурс этих моторов при нормальном уходе составляет не менее 400 000 км.

Коробки передач

Какие коробки передач на Outlander XL самые надёжные — ещё один ключевой вопрос для покупателя. Самой надёжной и безотказной можно назвать «механику», но таких машин на вторичном рынке мало. Основная масса паркетников оснащена вариатором. Именно CVT отпугивает большинство покупателей, но, как ни странно, к нему почти нет претензий.

Здесь важно знать, как эксплуатировали машину до вас. Если прежние хозяева часто буксировали прицеп или бывший владелец любил покорять жёсткое бездорожье, то ресурс вариатора будет меньше, чем у автомобиля, который в основном ездил по городу с редкими вылазками на природу. В целом вариаторы без ремонта могут проехать до 350 000–400 000 км, но нужно менять масло в нём каждые 90 000 км.

Шестиступенчатая АКПП, которая шла только с топовым V6, проработает без претензий как минимум до 350 000 км, а при удачном стечении обстоятельств — и до 450 000 км.

Краткий итог

Таким образом, Mitsubishi Outlander XL после 200 000 км не стоит автоматически считать проблемным автомобилем. Кузов при отсутствии серьёзных аварий обычно сохраняет стойкость к коррозии, двигатели при своевременном обслуживании обладают большим запасом ресурса, а коробки передач — особенно вариатор и АКПП — могут служить долго при правильной эксплуатации и регулярной замене масла.

Главное при покупке — проверить историю обслуживания, сделать диагностику ходовой и оценить условия, в которых автомобиль использовался ранее.