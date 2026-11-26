До 1 января 2027 года остаётся 38 дней. Именно на эту дату имеет смысл ориентироваться тем, кто рассчитывает оформить автомобиль по действующим правилам и успеть до очередной январской индексации утильсбора. Рассмотрим пять основных направлений — Киргизия, Беларусь, Китай, Южная Корея и ОАЭ.

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Успеть до праздников

Однако решающим фактором становится не страна как таковая, а конкретный маршрут, состояние документов, условия поставки и момент оформления ЭПТС. Обещание «успеть к праздникам» само по себе ничего не гарантирует: у разных каналов поставки разная длина логистического плеча и разный набор формальностей.

Срок перевода средств продавцу сам по себе не определяет, по каким правилам в России будет начислен утильсбор. Ключевое значение имеют правила оформления и момент уплаты. Поэтому покупателю недостаточно получить обещание, что машина доедет до границы до Нового года. Нужен закреплённый в документах график действий до оформления ЭПТС: кто и когда подаёт документы, когда уплачиваются платежи, на каком этапе фиксируется ставка. Если этот график не согласован заранее, риск переноса сделки на новые условия остаётся высоким.

Киргизия: один из самых быстрых вариантов

Из Киргизии готовый автомобиль иногда доходит до покупателя за одну-две недели. Это один из самых коротких сроков среди рассматриваемых направлений, но он реален не для любой машины и не при любых условиях поставки. Речь идёт об оценке для конкретных маршрутов, а не об универсальном сроке для всех автомобилей из Киргизии.

Быстрее всего получаются машины, которые уже находятся в ЕАЭС. При этом статус товара ЕАЭС сам по себе не отменяет российский утильсбор и не снимает необходимость проверки первоначального таможенного оформления.

Беларусь

Белорусское направление также сокращает дорогу, поэтому может выглядеть привлекательно для покупателя, который хочет минимизировать логистическое плечо. Однако близость границы и статус товара ЕАЭС не означают автоматического упрощения всех платежей. Российский утильсбор сохраняется, а первоначальное таможенное оформление нужно проверять отдельно.

Поэтому белорусский маршрут имеет смысл рассматривать не как «быстрый обход правил», а как один из каналов поставки, где особенно важно заранее сверить документы и распределение платежей.

Автомобили из Китая

Китайский вариант требует особенно внимательной проверки документов. С 1 января 2026 года для экспорта автомобиля, зарегистрированного в КНР не более 180 дней назад, необходимо подтверждение производителя о послепродажном обслуживании. Для 2027 года китайское Минкоммерции ужесточило требования к документам экспортёров, в том числе к сведениям о зарубежных сервисах.

Это значит, что покупателю недостаточно ориентироваться только на наличие машины и цену: нужно заранее понять, сможет ли продавец предоставить полный комплект документов, соответствующий актуальным требованиям, и не станет ли доставка заложником дополнительных согласований.

Южная Корея

Путь из Южной Кореи от покупки до выдачи в России обычно занимает шесть-восемь недель. Это существенно дольше, чем короткие маршруты внутри ЕАЭС, поэтому при 37 днях до индексации сроки становятся особенно чувствительными.

Кроме того, для Южной Кореи действуют экспортные ограничения: запрещён вывоз в Россию и Белоруссию автомобилей с двигателями объёмом от 2,0 л и ряда дорогостоящих моделей. Перед сделкой нужно проверять не только срок доставки, но и конкретную модель, объём двигателя и наличие возможных ограничений по экспорту.

Автомобили из ОАЭ

Морская перевозка из ОАЭ занимает около месяца, однако это только часть срока сделки. Понадобятся экспортное оформление, российские документы и доставка до конечного города. Для автомобилей в исполнении GCC стоит отдельно проверить зимнее оснащение: оно может отличаться от того, что привычно для российских условий.

Поэтому при выборе этого направления нужно считать не только время в пути, но и весь цикл — от оплаты и экспортных процедур до постановки на учёт и оформления ЭПТС.

Мнение эксперта

Редактор «За рулем» Сергей Зиновьев ожидает роста цен в январе и считает покупку до Нового года более выгодной. По его оценке, при правильно выбранном канале поставки автомобиль ещё можно успеть получить.

Это не означает, что любой маршрут гарантирует результат: экспертная оценка скорее подчёркивает, что выгода зависит от качества подготовки сделки и выбора канала, а не только от желания успеть до праздников.

Что нужно выяснить до внесения аванса

До оплаты аванса покупателю следует выяснить, кто оплачивает таможенные платежи и утильсбор. Необходимо заранее понять, как пересмотр ставок повлияет на итоговую сумму и на каких условиях вернут аванс, если сделка не будет завершена в срок. Эти вопросы лучше фиксировать в договоре или согласованных документах, а не обсуждать только в переписке.

Чем яснее распределена ответственность за платежи и сроки, тем меньше риск, что покупатель останется с машиной на границе и с новой ставкой утильсбора.