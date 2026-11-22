Подмосковная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) официально переводится в платный режим эксплуатации. Это решение закреплено соответствующим Постановлением правительства Московской области от 20 ноября 2026 года № 1535-ПП.

Документ регулирует использование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области на платной основе.

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Официальный документ и статус трассы

В постановлении указан полный маршрут магистрали: «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный».

Справедливости ради стоит отметить, что ЮЛА протяженностью 45 километров, выполняющая функцию дублера МКАД, изначально проектировалась и строилась именно как платная дорога.

Таким образом, перевод объекта в коммерческий режим является логичным завершением проекта.

Сроки и текущее состояние инфраструктуры

На данный момент дорога уже открыта для движения, однако работы на некоторых участках все еще продолжаются. Официальный платный режим на трассе установлен на период до 12 февраля 2049 года. Несмотря на то что магистраль недавно запустили, строители продолжают устранять недоделки, а инфраструктура пока не полностью готова к взиманию платы.

Если проехать по ЮЛЕ сегодня, можно заметить, что местами еще не завершен ремонт. Кроме того, на данный момент отсутствуют предупреждающие знаки о выезде на платную дорогу.

Впрочем, как отмечают автомобилисты, это дело поправимое — установка необходимых указателей и информационных щитов, скорее всего, будет выполнена в ближайшее время перед официальным запуском системы оплаты.

Сколько стоит проезд по автодороге

Отдельного внимания заслуживает вопрос стоимости проезда.

Изначальные существенные условия концессионного соглашения закрепили три тарифные группы.

Для первой группы — мотоциклов и легковых автомобилей массой до 3 тонн и высотой до 2,1 метра — был определён максимальный тариф 10 рублей за километр.

Для второй группы — грузовых автомобилей с двумя или тремя осями и микроавтобусов высотой более 2,1 метра — предусмотрен максимум 20 рублей за километр.

Для третьей группы — грузовых машин с четырьмя и более осями, определённых автопоездов и автобусов — максимальный тариф составляет 30 рублей за километр.

Эти величины подлежат индексации, а концессионер имеет право устанавливать фактическую плату в пределах предусмотренного максимума и дифференцировать её.

Это означает, что итоговая стоимость проезда по конкретному маршруту может зависеть от категории транспортного средства, протяжённости участка и действующих условий оператора.

Для расчёта стоимости маршрута важно учитывать не только базовую ставку за километр, но и актуальные тарифы, опубликованные для соответствующего участка и категории автомобиля.

Источник — https://t.me/maximkadakov