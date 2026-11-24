Продажи нового кроссовера Lada Azimut в России официально начнутся 1 декабря 2026 года. Эту дату подтвердил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в кулуарах форума «Транспорт России». По словам главы концерна, новинка появится практически во всех дилерских центрах Lada в большинстве регионов страны, а автовозы с уже собранными автомобилями находятся в пути к точкам продаж. Несколько машин, как отметил Соколов, уже доставлены дилерам и проходят предпродажную подготовку.

Фото из открытых источников

Курс на доступность

Ключевым фактором успеха модели в АвтоВАЗе видят цену. Максим Соколов подчеркнул, что концерн постарается удержать стоимость Lada Azimut примерно на 10% ниже, чем у сопоставимых по комплектации автомобилей-конкурентов.

При этом точную цифру глава компании пока не называет, объясняя это нежеланием раскрывать карты раньше времени. «Повторю то, что сегодня доложил председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, — цена будет конкурентоспособной. Мы специально создавали этот продукт для того, чтобы он пользовался спросом и, как и многие автомобили бренда Lada, заслужил звание народного автомобиля», — заявил Соколов.

По предварительным оценкам, базовая версия кроссовера может стоить около 2 млн рублей, а более ходовые комплектации — порядка 2,2 млн рублей.

Производственные планы и текущие темпы выпуска

Производственные мощности АвтоВАЗа позволяют выпускать до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год. Однако столь амбициозные цифры рассчитаны на перспективу. В 2027 году, который станет первым полным годом продаж модели, концерн планирует произвести и реализовать не менее 20 тысяч автомобилей.

На данный момент темпы сборки составляют примерно 50 машин в сутки, или около 250 автомобилей в неделю. По словам Соколова, по мере роста спроса компания намерена увеличивать производство — вплоть до двукратного и более увеличения объемов после новогодних праздников.

Серийное производство Lada Azimut было запущено 25 сентября 2026 года на главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти.

Платформа, габариты и техническая начинка

Lada Azimut — это первый полноценный кроссовер в истории марки, построенный на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. Несмотря на родство с «Вестой», для новой модели было создано порядка тысячи оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси, светотехнику и детали интерьера.

Габариты автомобиля составляют 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1607 мм в высоту при колесной базе 2675 мм. Дорожный просвет (клиренс) достигает 208 мм, что является одним из лучших показателей в классе и явно ориентировано на российские дорожные условия. Объем багажника — 508 литров. Привод — исключительно передний.

Моторная гамма и коробки передач

На старте продаж Lada Azimut будет предлагаться с двумя атмосферными бензиновыми двигателями собственной разработки АвтоВАЗа. Базовая версия получит 1,6-литровый мотор мощностью 120 л.с. (154 Н·м), который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Более мощная модификация оснащается 1,8-литровым агрегатом на 132 л.с. (175 Н·м), работающим в паре с клиноременным вариатором. Разгон до 100 км/ч для базовой версии занимает 12,7 секунды, для более мощной — 12,4 секунды.

В перспективе ожидается появление турбированного двигателя мощностью около 150 л.с., который будет работать в связке с классическим гидромеханическим автоматом.

Оснащение и цифровые сервисы

Уже в базовой комплектации Lada Azimut получит довольно богатое для своего сегмента оснащение: цифровую приборную панель с 10-дюймовыми экранами, камеру заднего вида, светодиодную оптику и систему контроля давления в шинах. Мультимедийная система построена на платформе с 10-дюймовым HD IPS-экраном и интегрирована с сервисами Сбера и отечественных партнеров.

Среди особенностей, которые АвтоВАЗ ранее не предлагал ни на одной из своих моделей, — открывающийся люк.

Кроме того, для окраски кроссовера были введены три новых цвета, не входящих в основную палитру концерна: «Гоби» (бежевый), «Эмеральд» (зеленый) и «Серенада» (цвет морской волны).

Конкуренты и рыночные перспективы

Основными соперниками Lada Azimut на российском рынке станут кроссоверы китайского и совместного производства. В их числе — Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4 (Chery Tiggo 4 Pro) и «Москвич 3». Рекомендованные розничные цены этих моделей на момент старта продаж Azimut составляют примерно 2,1–2,2 млн рублей, и обещание АвтоВАЗа удержать цену на 10% ниже конкурентов делает позиционирование новинки весьма агрессивным.

Эксперты оценивают перспективы модели с осторожным оптимизмом. Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что продажи будут напрямую зависеть от двух факторов — темпов производства и финальной цены: «Сделают цену ниже 2 млн рублей, и продажи пойдут на ура. Сделают выше 2,5 млн рублей, продажи будут буксовать». При этом, по его мнению, определённый спрос обеспечат и поклонники марки, однако рассчитывать только на патриотизм покупателей в долгосрочной перспективе не стоит.

Премьера и история создания

Мировая премьера Lada Azimut состоялась в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где автомобиль был впервые представлен публике как первый кроссовер в истории марки.

Название модели было выбрано по итогам открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников концерна и, по замыслу создателей, отражает вседорожную концепцию автомобиля, а также ассоциируется с постоянным движением и новыми открытиями.

Разработка велась исключительно российскими специалистами — от концепции и компоновки до настройки всех систем. Дизайн выполнен в новой интерпретации фирменного «икс-дизайна», который сами создатели сравнивают с минималистичностью современных гаджетов.

Таким образом, Lada Azimut становится не просто очередной моделью в линейке, а флагманским продуктом, которому в АвтоВАЗе отводят роль если не «народного автомобиля» в новом сегменте, то как минимум серьезного заявителя на лидерство в бюджетном кроссоверном классе.