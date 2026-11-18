Новое поколение кроссовера BMW X5 уже поступило в свободную продажу у российских дилеров. Об этом Autonews.ru сообщили два ретейлера. Таким образом, Россия оказалась одним из первых рынков, где кроссовер стал доступен раньше, чем на родине бренда: в Германии старт свободных продаж запланирован только на 28 ноября.

Единственным рынком в мире, где BMW X5 нового поколения появился в продаже раньше, чем в России, оказались США — там кроссовер доступен с конца октября. При этом именно на американском заводе в Южной Каролине налажено производство X5 для всех стран.

Цены у российских дилеров

Официальный дилер «BMW Автопорт» оценил дизельную версию кроссовера с 3,0-литровым двигателем мощностью 313 л.с. в 19,29 млн руб. Дилер «Аксель-Моторс BMW» выставил на продажу бензиновый X5 с 3,0-литровым мотором мощностью 400 л.с. за 19,3 млн руб. Таким образом, у российских продавцов новинка уже доступна в двух версиях — дизельной и бензиновой.

В США цены стартуют от $78,8 тыс. — около 6,5 млн руб. по состоянию на 16 ноября 2026 года. В Европе по предзаказам цены начинаются от €95 750 — около 8,7 млн руб. Это показывает, что российские цены на новый X5 заметно выше американских и европейских ориентиров.

Пять типов силовых установок

Новое поколение X5 стало первой моделью BMW, для которой предусмотрено сразу пять типов силовых установок:

бензиновая

дизельная

подключаемая гибридная

полностью электрическая

водородная на топливных элементах.

Такой набор делает модель одной из самых разнообразных по выбору силовых агрегатов в линейке BMW.

Дизайн в стилистике Neue Klasse

Внешность кроссовера выполнена в стилистике Neue Klasse. Среди особенностей дизайна — светотехника с X-образными светодиодными элементами, напоминающими пропеллеры, и дверные ручки BMW Winglets. Последние автоматически открывают двери после касания.

В оснащение также вошли трехмерный проекционный дисплей и панорамная система BMW Panoramic Vision. Она выводит информацию по всей ширине лобового стекла, делая интерфейс более наглядным и современным.

Российский рынок BMW и параллельный импорт

По итогам первого полугодия в России был зарегистрирован 7551 новый автомобиль BMW, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Баварский концерн прекратил официальные поставки автомобилей, а также производство на заводе «Автотор» в Калининграде в 2022 году после начала военного конфликта на Украине. С тех пор новые BMW привозят в Россию только по каналам параллельного импорта.

При этом в 2025-м и 2026-м на предприятии дособрали кроссоверы X5, X6 и X7 из остатков машинокомплектов.