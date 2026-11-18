В Ядринский районный суд передано уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Татарстана. ДТП произошло вечером 16 августа на 591-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», недалеко от деревни Сучково.

По данным следствия, мужчина за рулем «Лексуса» двигался в направлении Казани по левой полосе. В какой-то момент он резко перестроился вправо, подрезав автомобиль, который двигался по правой полосе. Чтобы избежать столкновения, водитель «Лексуса» резко выкрутил руль влево. В результате кроссовер потерял управление, снес столб и перевернулся на крышу.

Последствия аварии оказались трагическими. На месте происшествия скончался 20-летний племянник супруги водителя «Лексуса». Жена автомобилиста и её сестра получили тяжелые травмы. В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Фото: МВД по Чувашской Республике