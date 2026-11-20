АвтоВАЗ продемонстрировал, как налажен выпуск боковых стёкол с подогревом для нового кроссовера Lada Azimut. На предприятии эту опцию характеризуют как уникальную для российского автопрома.

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О планах оснастить Lada Azimut такой необычной функцией АвтоВАЗ сообщал ещё во время премьеры модели. Теперь идея доведена до серийного производства: опубликован видеоматериал о том, как эти стёкла изготавливают на Борском заводе. При этом пока не уточняется, в каких именно комплектациях Azimut появится данная опция.

Для выпуска подобных стёкол на заводе создали отдельную производственную линию. Каждое боковое стекло представляет собой трёхслойную конструкцию: наружная и внутренняя стеклянные панели толщиной по 1,6 миллиметра, а между ними — специальная плёнка с нитями обогрева.

В исходном виде плёнка кажется матовой, однако после сборки «сэндвича», его прогрева под давлением и удаления воздуха она становится прозрачной. По оценке инженеров, общая толщина такого стеклопакета составляет около 4 миллиметров.

Помимо более комфортной эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях, разработчики видят у подогреваемых боковых стёкол ещё одно преимущество: многослойная конструкция обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Борский завод способен выпускать до 60 стёкол с подогревом для Lada Azimut в час.