В пресс-центре ТАСС были объявлены лауреаты 26-й ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Электрический кроссовер «Москвич 3е» третий год подряд одержал победу в категории «Компактные внедорожники» среди гибридов и электромобилей. Этот результат не только подтверждает устойчивый интерес российских автомобилистов к модели, но и отражает более широкий тренд на признание современных электрических транспортных решений в массовом сегменте.

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Ключевая особенность премии заключается в том, что победителей определяют не экспертные жюри и не отраслевые аналитики, а сами автовладельцы в рамках всероссийского народного голосования. В нынешнем сезоне в нём приняли участие 1,6 млн человек. Для сравнения: в первом розыгрыше премии, состоявшемся на стыке 2000 и 2001 годов, свои голоса отдали лишь около 1,5 тыс. человек. Таким образом, «Москвич 3е» побеждает в конкурсе, масштаб которого за четверть века вырос в тысячи раз, а сама награда давно перестала быть локальной инициативой и превратилась в один из наиболее репрезентативных индикаторов потребительских предпочтений на российском автомобильном рынке.

Техническая основа успеха

«Москвич 3е» — это полностью электрический городской кроссовер, в котором разработчики попытались совместить три качества: современные технологии, повседневный комфорт и практичность. Силовая установка включает электромотор пиковой мощностью 193 л. с. (142 кВт) с крутящим моментом 340 Нм, привод — передний. Такой запас тяги позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 секунд, что для городского электромобиля является весьма уверенным показателем и доставляет водителю удовольствие от разгона.

Ёмкость тяговой батареи и заявленный запас хода зависят от версии. Летняя модификация MY26 оснащалась никель-кобальт-алюминиевой батареей на 65,7 кВт·ч, обеспечивавшей до 410 км пробега по циклу WLTP. В октябрьской версии «MY26 телематика» применена батарея на 66 кВт·ч с иным химическим составом ячеек, а паспортный запас хода при этом несколько скромнее — 397 км. На практике, как отмечают тестировавшие автомобиль журналисты, показания запаса хода на приборной панели расходились с реально пройденной дистанцией минимально: при ежедневных поездках около 30 км в день заявленных 410 км хватало примерно на неделю городской эксплуатации. Зарядка возможна как от бытовой розетки, так и на станциях постоянного тока: восполнение заряда с 30 до 80% на быстрой зарядке занимает около 45 минут.

Оснащение «Москвича 3е» уже в базовом исполнении включает светодиодную оптику, климат-контроль, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийную систему с сенсорным экраном такого же размера, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto. Среди опций и элементов комплектации присутствуют панорамная крыша, электрорегулировка водительского сиденья, система кругового обзора 360°, парктроники и шесть подушек безопасности. Версия «MY26 телематика» дополнительно получила подключённые сервисы «Мой Москвич»: через мобильное приложение владелец может отслеживать уровень заряда и положение автомобиля, а также дистанционно прогревать или охлаждать салон. Подписка на эти функции оплачена заводом на три года вперёд.

Благодаря такому сочетанию функциональности и технологичности «Москвич 3е» позиционируется как автомобиль для нескольких сценариев одновременно: личных и семейных поездок, работы в корпоративных автопарках и использования в городских транспортных сервисах. Запас хода и наличие зарядной инфраструктуры позволяют рассматривать его не только как «вторую машину для города», но и как транспортное средство для периодических выездов за пределы мегаполиса.

«Москвич» выходит за рамки электромобилей

Победа «3е» — важная, но не единственная составляющая стратегии бренда. В 2026 году Московский автомобильный завод «Москвич» продолжил развитие модельного ряда и вывел на российский рынок новую линейку кроссоверов — «Москвич М70» и флагманский «Москвич М90». Производство этих моделей стартовало на площадке одноимённого технологичного кластера Москвы в декабре 2025 года, а продажи начались в марте 2026-го.

«Москвич М70» предлагается в двух вариантах исполнения — «Драйв» и «Ультра». Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа; в более оснащённых модификациях доступен 2,0-литровый мотор в сочетании с 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод на старте продаж — передний, однако в будущем завод планирует выпустить полноприводную версию. Цена «М70» начинается от 2 689 000 рублей с учётом всех выгод и специальных предложений.

Флагманский семиместный «Москвич М90» представлен в единственной, максимально насыщенной версии «Ультимейт». Под его капотом — 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 200 л. с., работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом и интеллектуальной трансмиссией 4×4. Такая конфигурация предлагает дополнительные возможности для семейных путешествий и дальних маршрутов, где важны и вместительность, и проходимость, и тяговые характеристики на трассе. Стоимость «М90» стартует от 3 855 000 рублей. Обе модели уже доступны в 60 официальных дилерских центрах, и их число планируется увеличивать. Гарантия на автомобили линейки «М» составляет 3 года или 100 000 км пробега, а для владельцев предусмотрена постгарантийная техническая поддержка.

Показательно, что если «Москвич 3е» и предыдущие модели бренда были построены на платформах JAC, то в основе новой линейки «М» лежат автомобили марки MG. Это свидетельствует о том, что завод не просто локализует отдельные модели, а выстраивает более широкую и диверсифицированную продуктовую стратегию, охватывающую разные типы силовых установок и разные ценовые ниши.

Что означает третья победа подряд

Третья подряд победа «Москвича 3е» в народном голосовании — это не только имиджевое достижение. Она сигнализирует о том, что в массовом сознании российских автомобилистов электрический кроссовер перестал восприниматься как экзотика или нишевый эксперимент. Модель, которая выпускается с 2023 года, сумела удержать лидерство в своей категории на протяжении трёх сезонов, несмотря на конкуренцию и меняющуюся рыночную конъюнктуру. Для бренда «Москвич» это одновременно и подтверждение правильности выбранного курса на электрификацию, и стимул для дальнейшего расширения линейки — теперь уже за счёт бензиновых и полноприводных моделей, ориентированных на семейную и дальнюю эксплуатацию.

Национальная премия «Автомобиль года в России», учреждённая в 2000 году, за 26 сезонов прошла путь от локального конкурса с полутора тысячами голосов до всероссийского исследования потребительских предпочтений с миллионной аудиторией. И то, что в этой системе координат электрический кроссовер отечественной сборки трижды подряд оказывается лучшим в своей категории, — пожалуй, один из наиболее показательных результатов последних лет для российского автомобильного рынка.