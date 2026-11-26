ДОСААФ в Элисте публикует цену курса B 24 000 ₽ с отдельной доплатой 450 ₽ на топливо за занятие. Итоговый бюджет зависит от числа оплачиваемых занятий и условий выбранной школы.

Я сопоставил предложения автошкол Элисты, учебные документы и отзывы учеников. Для выбора сравнил состав оплаты, практику, расписание и адреса. Старые названия колледжа и повторные карточки одной организации объединил.

ДОСААФ предлагает вечернюю теорию. Зимой вождение до 17:00.

У «СтартСити» есть онлайн-теория и рассрочка от школы.

«Академия Вождения» предлагает дневную практику. Топливо стоит 700 ₽ за час.

КРО ВОА заявляет специальные условия для медиков и педагогов.

У политехнического колледжа есть отдельная программа категории B.

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Пять вариантов обучения на права в Элисте

Порядок карточек помогает сравнивать предложения. Цены относятся к опубликованным условиям конкретного курса, а первый взнос и дополнительные платежи показаны отдельно.

1. ДОСААФ

Элистинская объединённая техническая школа ДОСААФ предлагает дневные и вечерние группы теории. Дневные занятия проходят с 10:00 до 11:30, вечерние позволяют учиться после работы.

Для вождения действует отдельное расписание. Летом школа указывает окно до 19:30, зимой до 17:00. Поскольку топливо оплачивается за занятие, полный бюджет зависит от числа выездов.

Курс B стоит 24 000 ₽ , срок обучения три месяца.

, срок обучения три месяца. Топливо оплачивается отдельно, 450 ₽ за занятие.

Плюсы

Вечерняя теория проходит с 18:00 до 19:30, пн–чт.

Есть рассрочка.

Минусы

Зимнее окно практики ограничено 17:00.

Контакты

Джангара, 30 · +7 (961) 542-00-90 · Сайт школы

2. «СтартСити»

«СтартСити» сочетает занятия в классе с онлайн-теорией. В прочитанных отзывах Дрома ученики отмечают работу с учебной платформой и спокойное объяснение ошибок на практике.

Школа заявляет подготовку документов и организацию экзамена в ГИБДД, а также бесплатный пробный урок. Условия сопровождения и пересдач стоит закрепить в договоре.

Первый платёж составляет 5 000 ₽ .

. Школа заявляет включённые бензин и пересдачи.

Плюсы

Теорию можно проходить онлайн или в классе.

Рассрочку даёт школа без банка и процентов.

Минусы

Полная цена курса на сайте не опубликована.

Контакты

Номто Очирова, 7А · Заявка через официальный сайт

3. «Академия Вождения»

АКАДЕМИЯ ВОЖДЕНИЯ

У «Академии Вождения» разделены оплата обучения и почасовые расходы на топливо. Сайт указывает срок 2,5–3 месяца и предлагает очную и онлайн-теорию. Смету здесь можно проверить по опубликованным приказу и учебному плану.

План отдельно выделяет вождение и квалификационный экзамен автошколы. На внутреннюю аттестацию отведены четыре часа, поровну на теорию и практику. Эти часы важно отличать от времени занятий за рулём.

Обучение стоит 20 000 ₽ по приказу 2025 года.

по приказу 2025 года. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) стоят 700 ₽ за час , бланк сертификата 100 ₽ .

, бланк сертификата . В учебном плане указаны 56 часов вождения на механике.

Плюсы

Есть бесплатное пробное занятие по теории.

Предлагается беспроцентная рассрочка.

Минусы

Практика проходит по будням с 9:00 до 17:00.

Контакты

Ленина, 273, помещение 25, по самоотчёту 2024 года · +7 (927) 647-00-02 · Сайт школы

Юридический адрес находится в Яшкуле. Городской кабинет и место практики согласуйте при записи.

4. КРО ВОА

Автошколу ведёт Калмыцкая организация Всероссийского общества автомобилистов. В описании школы на Дроме перечислены программы для легковых машин, мотоциклов, грузовиков и автобусов.

В собственном профиле КРО ВОА указывает время работы 9:00–18:00. Это часы работы организации. Расписание теории и ближайшие свободные выезды нужно согласовать отдельно.

Плюсы

Заявлены льготы для медиков, педагогов и семей участников СВО.

В прочитанных отзывах Дрома ученики хвалят объяснение теории.

Минусы

Полный тариф и размер скидок не опубликованы.

В отдельном отзыве Дрома 2025 года есть жалоба на переносы практики.

Контакты

Стальского, 1А · +7 (84722) 3-33-33 · Профиль организации

5. Учебный центр Элистинского политехнического колледжа

Учебный центр колледжа публикует отдельную программу профессиональной подготовки на категорию B.

Рядом на сайте размещены повышение квалификации водителей и подготовка мастеров вождения. При обращении называйте именно курс B, чтобы получить подходящие программу и смету.

В перечне 2025 года для направления B и C указаны 17 000 ₽ .

. Общий объём составляет 190 часов, включая теорию.

Плюсы

Опубликована отдельная программа категории B.

Минусы

Прайс не раскрывает расходы на топливо и экзамен.

Контакты

Чонкушова, 1 · +7 (84722) 3-34-97 · Учебный центр

Сравнительная таблица автошкол Элисты

В таблице приведены базовые платежи из предложений и документов. Прочерк означает, что сопоставимая величина не опубликована. МКПП обозначает механику, АКПП — автомат.

Автошкола Базовый платёж Топливо Учебный адрес ДОСААФ 24 000 ₽ за курс +450 ₽ за занятие Джангара, 30 «СтартСити» 5 000 ₽ первый взнос Заявлено в цене Номто Очирова, 7А «Академия Вождения» 20 000 ₽ за обучение +700 ₽ за час Ленина, 273, отчёт 2024 КРО ВОА — — Стальского, 1А Политехнический колледж 17 000 ₽ в перечне 2025 — Чонкушова, 1

У ДОСААФ опубликована доплата за занятие, у «Академии» — за час. Для сопоставления нужны длительность выезда и число оплачиваемых часов. Место начала практики согласовывают отдельно от учебного адреса.

Сколько стоит обучение с практикой

Рассчитаем пример по документам «Академии Вождения». Если в договоре оплачиваются все 56 часов механики из опубликованного плана, ставки приказа дают следующие расходы.

Расход Расчёт Сумма Обучение По приказу 20 000 ₽ ГСМ 56 × 700 ₽ 39 200 ₽ Бланк сертификата По приказу 100 ₽ Учёба, ГСМ и бланк До внешних расходов 59 300 ₽

Медкомиссия и подача машины на экзамен в этот расчёт не входят. Госпошлина за национальное удостоверение на пластиковой основе составляет 4 000 ₽.

В таком примере вместе с госпошлиной получается 63 300 ₽ до медкомиссии и неоговорённых услуг школы. Итоговую смету закрепляют в договоре.

Как посчитать бензин за занятия

Для тарифа ДОСААФ с оплатой ГСМ 450 ₽ за занятие двадцать оплачиваемых выездов дадут 9 000 ₽ доплаты, двадцать восемь — 12 600 ₽. Это примеры арифметики, число занятий в вашем курсе нужно брать из договора.

Сравнивая сметы, отдельно отметьте оплату дополнительных выездов, внутренней аттестации, экзаменационной машины и повторной подачи. Обещание сопровождения в ГИБДД само по себе не раскрывает цену этих услуг.

Как выбрать место и время занятий

Считайте дорогу до теории и до точки встречи с инструктором отдельно. Юридический адрес, кабинет и автодром могут находиться в разных местах.

У ДОСААФ вечерняя теория заканчивается в 19:30, а зимнее окно практики — в 17:00.

У «Академии Вождения» на сайте указана практика по будням с 9:00 до 17:00.

Для «СтартСити» ориентируйтесь на Номто Очирова, 7А с официальной страницы. В каталогах встречается другой адрес.

У КРО ВОА и ООО «Академия Вождения» разные исполнители и контакты. Похожие названия не означают одну школу.

Что проверить перед договором

Попросите комплект документов и смету по выбранной коробке до первого платежа.

Сверьте наименование и ИНН исполнителя в договоре с образовательной лицензией. Попросите действующее заключение Госавтоинспекции по категории и учебной базе. Запишите полную цену курса. Отдельно отметьте ГСМ, внутренние экзамены, машину на первую сдачу и пересдачу. Попросите указать часы практики, длительность одного занятия и число выездов. Убедитесь, что часы теории не включены во время за рулём. Зафиксируйте коробку передач, точку начала практики и доступное расписание. Согласуйте возможность вечерних занятий, если работаете днём. Прочитайте условия переноса и пропуска занятий, смены инструктора и возврата денег за непройденную часть курса.

Вопросы об автошколах и ценах

Перед оплатой полезно разделить несколько похожих показателей.

Первый взнос входит в полную цену?

Первый взнос погашает часть стоимости, если так предусмотрено договором. У «СтартСити» 5 000 ₽ обозначены первым платежом. Сравнивать эту сумму с ценой целого курса другой школы нельзя.

Почему число занятий не равно числу часов?

Один выезд может включать несколько учебных часов. Для сравнения нужны обе величины и длительность часа по программе. У «Академии» ГСМ считают за каждый час, у ДОСААФ на странице курса стоит оплата за занятие.

Можно ли учить теорию онлайн?

«СтартСити» предлагает онлайн-формат и занятия в классе. У «Академии Вождения» также указан онлайн-формат теории. Практика проходит очно по расписанию школы.

Что делать, если не подходит инструктор?

Обсудите замену с администрацией. Поводом может быть непонятное объяснение ошибок или регулярное сокращение выездов.

На РусДТП есть разбор признаков плохого инструктора.

Какую автошколу Элисты выбрать

Для вечерней теории начните с ДОСААФ и сопоставьте её с дневным вождением. Для онлайн-теории и рассрочки посмотрите «СтартСити». У «Академии Вождения» есть почасовой расчёт ГСМ, поэтому бюджет можно проверить по плану до записи.

КРО ВОА имеет смысл рассмотреть тем, кому подходят заявленные специальные условия оплаты. Отдельный курс колледжа сравнивайте с частными школами по той же смете и объёму практики.