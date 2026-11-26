ДОСААФ в Элисте публикует цену курса B 24 000 ₽ с отдельной доплатой 450 ₽ на топливо за занятие. Итоговый бюджет зависит от числа оплачиваемых занятий и условий выбранной школы.
Я сопоставил предложения автошкол Элисты, учебные документы и отзывы учеников. Для выбора сравнил состав оплаты, практику, расписание и адреса. Старые названия колледжа и повторные карточки одной организации объединил.
- ДОСААФ предлагает вечернюю теорию. Зимой вождение до 17:00.
- У «СтартСити» есть онлайн-теория и рассрочка от школы.
- «Академия Вождения» предлагает дневную практику. Топливо стоит 700 ₽ за час.
- КРО ВОА заявляет специальные условия для медиков и педагогов.
- У политехнического колледжа есть отдельная программа категории B.
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Пять вариантов обучения на права в Элисте
Порядок карточек помогает сравнивать предложения. Цены относятся к опубликованным условиям конкретного курса, а первый взнос и дополнительные платежи показаны отдельно.
1. ДОСААФ
Элистинская объединённая техническая школа ДОСААФ предлагает дневные и вечерние группы теории. Дневные занятия проходят с 10:00 до 11:30, вечерние позволяют учиться после работы.
Для вождения действует отдельное расписание. Летом школа указывает окно до 19:30, зимой до 17:00. Поскольку топливо оплачивается за занятие, полный бюджет зависит от числа выездов.
- Курс B стоит 24 000 ₽, срок обучения три месяца.
- Топливо оплачивается отдельно, 450 ₽ за занятие.
Плюсы
- Вечерняя теория проходит с 18:00 до 19:30, пн–чт.
- Есть рассрочка.
Минусы
- Зимнее окно практики ограничено 17:00.
Контакты
Джангара, 30 · +7 (961) 542-00-90 · Сайт школы
2. «СтартСити»
«СтартСити» сочетает занятия в классе с онлайн-теорией. В прочитанных отзывах Дрома ученики отмечают работу с учебной платформой и спокойное объяснение ошибок на практике.
Школа заявляет подготовку документов и организацию экзамена в ГИБДД, а также бесплатный пробный урок. Условия сопровождения и пересдач стоит закрепить в договоре.
- Первый платёж составляет 5 000 ₽.
- Школа заявляет включённые бензин и пересдачи.
Плюсы
- Теорию можно проходить онлайн или в классе.
- Рассрочку даёт школа без банка и процентов.
Минусы
- Полная цена курса на сайте не опубликована.
Контакты
Номто Очирова, 7А · Заявка через официальный сайт
3. «Академия Вождения»
У «Академии Вождения» разделены оплата обучения и почасовые расходы на топливо. Сайт указывает срок 2,5–3 месяца и предлагает очную и онлайн-теорию. Смету здесь можно проверить по опубликованным приказу и учебному плану.
План отдельно выделяет вождение и квалификационный экзамен автошколы. На внутреннюю аттестацию отведены четыре часа, поровну на теорию и практику. Эти часы важно отличать от времени занятий за рулём.
- Обучение стоит 20 000 ₽ по приказу 2025 года.
- Горюче-смазочные материалы (ГСМ) стоят 700 ₽ за час, бланк сертификата 100 ₽.
- В учебном плане указаны 56 часов вождения на механике.
Плюсы
- Есть бесплатное пробное занятие по теории.
- Предлагается беспроцентная рассрочка.
Минусы
- Практика проходит по будням с 9:00 до 17:00.
Контакты
Ленина, 273, помещение 25, по самоотчёту 2024 года · +7 (927) 647-00-02 · Сайт школы
Юридический адрес находится в Яшкуле. Городской кабинет и место практики согласуйте при записи.
4. КРО ВОА
Автошколу ведёт Калмыцкая организация Всероссийского общества автомобилистов. В описании школы на Дроме перечислены программы для легковых машин, мотоциклов, грузовиков и автобусов.
В собственном профиле КРО ВОА указывает время работы 9:00–18:00. Это часы работы организации. Расписание теории и ближайшие свободные выезды нужно согласовать отдельно.
Плюсы
- Заявлены льготы для медиков, педагогов и семей участников СВО.
- В прочитанных отзывах Дрома ученики хвалят объяснение теории.
Минусы
- Полный тариф и размер скидок не опубликованы.
- В отдельном отзыве Дрома 2025 года есть жалоба на переносы практики.
Контакты
Стальского, 1А · +7 (84722) 3-33-33 · Профиль организации
5. Учебный центр Элистинского политехнического колледжа
Учебный центр колледжа публикует отдельную программу профессиональной подготовки на категорию B.
Рядом на сайте размещены повышение квалификации водителей и подготовка мастеров вождения. При обращении называйте именно курс B, чтобы получить подходящие программу и смету.
- В перечне 2025 года для направления B и C указаны 17 000 ₽.
- Общий объём составляет 190 часов, включая теорию.
Плюсы
- Опубликована отдельная программа категории B.
Минусы
- Прайс не раскрывает расходы на топливо и экзамен.
Контакты
Чонкушова, 1 · +7 (84722) 3-34-97 · Учебный центр
Сравнительная таблица автошкол Элисты
В таблице приведены базовые платежи из предложений и документов. Прочерк означает, что сопоставимая величина не опубликована. МКПП обозначает механику, АКПП — автомат.
|Автошкола
|Базовый платёж
|Топливо
|Учебный адрес
|ДОСААФ
|24 000 ₽ за курс
|+450 ₽ за занятие
|Джангара, 30
|«СтартСити»
|5 000 ₽ первый взнос
|Заявлено в цене
|Номто Очирова, 7А
|«Академия Вождения»
|20 000 ₽ за обучение
|+700 ₽ за час
|Ленина, 273, отчёт 2024
|КРО ВОА
|—
|—
|Стальского, 1А
|Политехнический колледж
|17 000 ₽ в перечне 2025
|—
|Чонкушова, 1
У ДОСААФ опубликована доплата за занятие, у «Академии» — за час. Для сопоставления нужны длительность выезда и число оплачиваемых часов. Место начала практики согласовывают отдельно от учебного адреса.
Сколько стоит обучение с практикой
Рассчитаем пример по документам «Академии Вождения». Если в договоре оплачиваются все 56 часов механики из опубликованного плана, ставки приказа дают следующие расходы.
|Расход
|Расчёт
|Сумма
|Обучение
|По приказу
|20 000 ₽
|ГСМ
|56 × 700 ₽
|39 200 ₽
|Бланк сертификата
|По приказу
|100 ₽
|Учёба, ГСМ и бланк
|До внешних расходов
|59 300 ₽
Медкомиссия и подача машины на экзамен в этот расчёт не входят. Госпошлина за национальное удостоверение на пластиковой основе составляет 4 000 ₽.
В таком примере вместе с госпошлиной получается 63 300 ₽ до медкомиссии и неоговорённых услуг школы. Итоговую смету закрепляют в договоре.
Как посчитать бензин за занятия
Для тарифа ДОСААФ с оплатой ГСМ 450 ₽ за занятие двадцать оплачиваемых выездов дадут 9 000 ₽ доплаты, двадцать восемь — 12 600 ₽. Это примеры арифметики, число занятий в вашем курсе нужно брать из договора.
Сравнивая сметы, отдельно отметьте оплату дополнительных выездов, внутренней аттестации, экзаменационной машины и повторной подачи. Обещание сопровождения в ГИБДД само по себе не раскрывает цену этих услуг.
Как выбрать место и время занятий
Считайте дорогу до теории и до точки встречи с инструктором отдельно. Юридический адрес, кабинет и автодром могут находиться в разных местах.
- У ДОСААФ вечерняя теория заканчивается в 19:30, а зимнее окно практики — в 17:00.
- У «Академии Вождения» на сайте указана практика по будням с 9:00 до 17:00.
- Для «СтартСити» ориентируйтесь на Номто Очирова, 7А с официальной страницы. В каталогах встречается другой адрес.
- У КРО ВОА и ООО «Академия Вождения» разные исполнители и контакты. Похожие названия не означают одну школу.
Что проверить перед договором
Попросите комплект документов и смету по выбранной коробке до первого платежа.
- Сверьте наименование и ИНН исполнителя в договоре с образовательной лицензией. Попросите действующее заключение Госавтоинспекции по категории и учебной базе.
- Запишите полную цену курса. Отдельно отметьте ГСМ, внутренние экзамены, машину на первую сдачу и пересдачу.
- Попросите указать часы практики, длительность одного занятия и число выездов. Убедитесь, что часы теории не включены во время за рулём.
- Зафиксируйте коробку передач, точку начала практики и доступное расписание. Согласуйте возможность вечерних занятий, если работаете днём.
- Прочитайте условия переноса и пропуска занятий, смены инструктора и возврата денег за непройденную часть курса.
Вопросы об автошколах и ценах
Перед оплатой полезно разделить несколько похожих показателей.
Первый взнос входит в полную цену?
Первый взнос погашает часть стоимости, если так предусмотрено договором. У «СтартСити» 5 000 ₽ обозначены первым платежом. Сравнивать эту сумму с ценой целого курса другой школы нельзя.
Почему число занятий не равно числу часов?
Один выезд может включать несколько учебных часов. Для сравнения нужны обе величины и длительность часа по программе. У «Академии» ГСМ считают за каждый час, у ДОСААФ на странице курса стоит оплата за занятие.
Можно ли учить теорию онлайн?
«СтартСити» предлагает онлайн-формат и занятия в классе. У «Академии Вождения» также указан онлайн-формат теории. Практика проходит очно по расписанию школы.
Что делать, если не подходит инструктор?
Обсудите замену с администрацией. Поводом может быть непонятное объяснение ошибок или регулярное сокращение выездов.
На РусДТП есть разбор признаков плохого инструктора.
Какую автошколу Элисты выбрать
Для вечерней теории начните с ДОСААФ и сопоставьте её с дневным вождением. Для онлайн-теории и рассрочки посмотрите «СтартСити». У «Академии Вождения» есть почасовой расчёт ГСМ, поэтому бюджет можно проверить по плану до записи.
КРО ВОА имеет смысл рассмотреть тем, кому подходят заявленные специальные условия оплаты. Отдельный курс колледжа сравнивайте с частными школами по той же смете и объёму практики.