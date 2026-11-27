Авария произошла 27 ноября на Комсомольском проспекте, рядом с домом № 48. Видео с моментом ДТП опубликовал столичный Дептранс.

На записи видно, что внедорожник Lixiang на большой скорости выехал на перекрёсток на красный и столкнулся с тремя автомобилями. В результате столкновения Lixiang загорелся и полностью сгорел.

По данным Депздрава Москвы, медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим. Четверых госпитализировали с травмами средней степени тяжести, ещё одному человеку помощь оказали на месте.