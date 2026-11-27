Авария произошла 27 ноября на Комсомольском проспекте, рядом с домом № 48. Видео с моментом ДТП опубликовал столичный Дептранс.
На записи видно, что внедорожник Lixiang на большой скорости выехал на перекрёсток на красный и столкнулся с тремя автомобилями. В результате столкновения Lixiang загорелся и полностью сгорел.
По данным Депздрава Москвы, медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим. Четверых госпитализировали с травмами средней степени тяжести, ещё одному человеку помощь оказали на месте.
Что за дурацкая манера пошла обрезать ролики так, чтобы не было понятно кто на какой сигнал поехал?
Пузотер на свежий зеленый и такое впечатление, что всех по встречке объехал, пока красный горел. Китайпром на свежий красный проскочить хотел.
китаец летел СВЕРХУ с лужнецкого метромоста
перпендикулярно улица хамовнический вал
2!!! левых ряда — поворот налево на метромост (скорее всего под стрелку).
возможно пузотер не прямо ехал, а завершал маневр — поворот.
Но м.б. и объезжал пропку, но «вынуждено»
Дело в том, что когда с метромоста надо ехать налево на ТТК (в сторону кутузы) или в сторону пироговки, то уходишь направо под путепровод ТТК, поворачиваешь налево и….БИНГО (вы выиграли) попадешь в ряды, поворачивающие ТОЛЬКО налево. А ряды ПРЯМО тупо заняты теми, кто едет с фрунзенской набережной.
Такие дела…
вот этот перекресток
китаец из нижнего левого угла, пузотер из нижнего правого
Китайское гуано в деле !!!!!!
Непонятно, как они оба оказались на перекрестке когда все еще стоят или только трогаются.
Сисян разве не электричка?
Вот именно. Что из него потекло непонятно.
Понапокупают машины олигофрены и как итог…
Что там за мастер спорта пострадал ?