На улице Северной в Нижневартовске автомобиль врезался в столб и загорелся. Все произошло после того, как водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
Судя по кадрам с камер наблюдения, водитель смог самостоятельно выбраться из машины. На место ДТП выезжала скорая.
прикольно, это поршак так отдиареил))
ну кто же так на льду поворачивает !? а дальше совсем непонятно — пытался заводиться ???
Вот же идиот
Олух!
Отморозок скорее всего просто поворот проспал. Когда опомнился с дуру дёрнул рулём, ну а дальше всё понятно по видео.
Да и *** с ним.
Наглядное пособие, как из-за дурости про*бать Порша за минуту…..