На улице Северной в Нижневартовске автомобиль врезался в столб и загорелся. Все произошло после того, как водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Судя по кадрам с камер наблюдения, водитель смог самостоятельно выбраться из машины. На место ДТП выезжала скорая.