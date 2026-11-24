В Междуреченском округе разъединился понтонный мост через Томь у посёлка Майзас. Это произошло 23 ноября в 11:00 из-за сильного течения и обильной шуги. Автомобилист, находившийся на мосту, успел съехать лишь в последний момент.

Сейчас движение по переправе невозможно; ранее вводили ограничение для большегрузов. Судя по картам, для посёлков Ортон и Майзас это единственная дорога.

Понтонный мост в округе разъединялся и раньше. Самый резонансный случай произошёл два года назад: мост смыло вместе с людьми, и сельчанам пришлось плыть на нём как на большом плоту.