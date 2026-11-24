В Междуреченском округе разъединился понтонный мост через Томь у посёлка Майзас. Это произошло 23 ноября в 11:00 из-за сильного течения и обильной шуги. Автомобилист, находившийся на мосту, успел съехать лишь в последний момент.
Сейчас движение по переправе невозможно; ранее вводили ограничение для большегрузов. Судя по картам, для посёлков Ортон и Майзас это единственная дорога.
Понтонный мост в округе разъединялся и раньше. Самый резонансный случай произошёл два года назад: мост смыло вместе с людьми, и сельчанам пришлось плыть на нём как на большом плоту.
Будни сверхдержавы
Пусть в Маскву едут жить, там мосты не смывает. Ну или в Чехню, на крайняк.
да да в мск метро копают темпами, которые СССР не снились..и программы долголетия пенсионерам устраивают всякие……
Когда тебе со всей страны стекаются налоговые деньги, когда тебе надо «освоить» сотни миллиардов бюджетных (ну, по мнению чиновников это их собственные деньги) денег, когда тебе из гос.бюджета регулярно платят за выполнение столичных функций, когда к тебе стекаются всякие
прохиндеилучшие люди наворовавшиезаработавшие потом и кровью в своих регионах и когда нет никакого контроля за тратами — открываются просто фантастические перспективы. И вы думаете, что эти люди добровольно откажутся от власти и согласятся на какие-то там «выборы», где их могут заменить и отстранить от денежных рек, а потом еще и уголовку с конфискацией организовать!?
А обратно как они все с этого острова попадут на материк?
проблемы туземцев…шерифа…тьфу фед. центра не касаются!)
МЧС для этого есть
якорить надо
понтонные мосты снимают при ледоходе….в нормальных странах..
понтонные мосты — это временное сооружение. Да, в период ледостава убирают
Пыпа. Итоги.
разваливается даже последнее монументальное, заебашенное людями для людей ещё лет -дцать назад-))
а сегодняшние нелюди, современное монументальное водружают в теплых странах, там нужнее))) твари
Разъединился.
Как в Ленинграде. Ладно. А то неделю назад один разъебенился.
Одна буква разница