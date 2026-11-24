В китайской провинции Аньхой произошёл курьёзный инцидент: беспилотный электромобиль всю ночь пытался припарковаться, в то время как его владелец спокойно спал дома.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи на подземной парковке жилого комплекса. Охранник обнаружил, что автомобиль самостоятельно двигается вперёд и назад, раз за разом повторяя манёвры и пытаясь припарковаться. Каково же было его удивление, когда, подойдя ближе, он увидел, что салон машины пуст. Автомобиль то приближался к месту стоянки, то отъезжал назад, после чего вновь и вновь повторял одни и те же движения, словно застряв в бесконечном цикле.

Лишь на следующее утро владелец автомобиля, изучив журнал работы бортовой системы, обнаружил, что за ночь функция автоматической парковки активировалась 868 раз. В конце концов, машина всё же остановилась рядом с другим припаркованным автомобилем, завершив свой ночной марафон.

Видеозапись с камер наблюдения вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Причины столь странного поведения электроники до сих пор остаются предметом обсуждения. Пользователи сравнили поведение электромобиля с застрявшим роботом-пылесосом и пошутили, что у машины развилось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Один из комментаторов заметил: «У машины больше тревоги, чем у меня, когда я пытаюсь припарковаться».