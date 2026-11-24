В китайской провинции Аньхой произошёл курьёзный инцидент: беспилотный электромобиль всю ночь пытался припарковаться, в то время как его владелец спокойно спал дома.
Инцидент произошёл около трёх часов ночи на подземной парковке жилого комплекса. Охранник обнаружил, что автомобиль самостоятельно двигается вперёд и назад, раз за разом повторяя манёвры и пытаясь припарковаться. Каково же было его удивление, когда, подойдя ближе, он увидел, что салон машины пуст. Автомобиль то приближался к месту стоянки, то отъезжал назад, после чего вновь и вновь повторял одни и те же движения, словно застряв в бесконечном цикле.
Лишь на следующее утро владелец автомобиля, изучив журнал работы бортовой системы, обнаружил, что за ночь функция автоматической парковки активировалась 868 раз. В конце концов, машина всё же остановилась рядом с другим припаркованным автомобилем, завершив свой ночной марафон.
Видеозапись с камер наблюдения вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Причины столь странного поведения электроники до сих пор остаются предметом обсуждения. Пользователи сравнили поведение электромобиля с застрявшим роботом-пылесосом и пошутили, что у машины развилось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Один из комментаторов заметил: «У машины больше тревоги, чем у меня, когда я пытаюсь припарковаться».
скорее всего что мешало и датчики нормально не могли сработать, потом аккум сел…
Это еще раз подтверждают система, не реагирует, на внезапные, не заложенные в программу сценарии.
Пора поменять пол автомобиля)
Просто кто-то нарисовал слишком узкие парковочные места 🙂
С фига ли охранник удивился? Там очень много беспилотных авто. Это у нас диковинка
Охранник? В Китае?
Там реально всю ночь сидит на жопе мужык?
Вероятно Робот охранник.
Но даже он охренел от такой дичи.
Перфекционизм до добра не доведет
Генитально!!!
Бог создал человека таким какой он есть — с правом на ашипку.
Те кто против Бога, считают, что люди несовершенны (не ходят строем, не орут речевки, «ездят на красный» и ваще KPI маленький :о) и поэтому их надо заменить роботами (бессловесный слуга, который не ашибаецо).
И вот на ваших глазах мы увидели Будущее — робот перфекционист, который не может доделать дело до конца — патамушта «не оптимально» .
Вижу такое обяъснение «действиям» робота,
или это бунт программеров (программеры-лудиты, люди с Волей), которые смоделировали такое поведение робота
или Господь вмешался и решил посмеяцо надо потугами убогих улучшит Мир, который они не создавали.