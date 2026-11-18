В Славянском районе Краснодарского края произошла трагедия, унесшая жизнь несовершеннолетней. Вечером 16 ноября 49-летний местный житель в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эта поездка стала роковой.
Его жертвой стала 17-летняя школьница. Девушка попала под колеса его автомобиля. С места происшествия пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось. Сам водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его задержали в доме знакомых.
Водителя ранее уже шесть раз судили за пьяное вождение, и трижды он отбывал срок в колонии. Возбуждено очередное уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Нахуя она под колёса то кинулась?
Потому что многие думают, что зебра или зелёный человечек на светофоре это гарантия что тебя пропустят и по сторонам можно не смотреть.