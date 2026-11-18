В Славянском районе Краснодарского края произошла трагедия, унесшая жизнь несовершеннолетней. Вечером 16 ноября 49-летний местный житель в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эта поездка стала роковой.

Его жертвой стала 17-летняя школьница. Девушка попала под колеса его автомобиля. С места происшествия пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось. Сам водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его задержали в доме знакомых.

Водителя ранее уже шесть раз судили за пьяное вождение, и трижды он отбывал срок в колонии. Возбуждено очередное уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.