В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля
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В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля

Аварии в России
14 комментариев 14 комментариев
В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля

В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. О смерти 84-летнего пострадавшего сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 24 октября 2026 года возле дома № 83 по улице Гагарина. За рулем Nissan Juke находилась 56-летняя женщина. При повороте налево на зеленый она совершила наезд на пенсионера, который переходил проезжую часть по зебре также на разрешающий сигнал светофора. С полученной травмой головы пешехода госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

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14 Комментариев
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14 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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MoJloTkoM no roJloBe

Вроде и не сильно боднула пешего ,хотя в таком возрасте много и не нужно(((

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1
goldberg

Только урод мог придумать работу светофора, когда и машина едет и пешеход идет.
Много смертей и травм из-за такой работы светофора.
А этот пенсионер к вечеру все-равно бы кони двинул, т.к. жил на последнем издыхании. Машина пенса слегка толкнула и он помер, т.к. его время пришло.
Водитель по сути и не виновен, т.к. умирать старым, это нормально.

Редактировалось 1 час назад
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0
Rubicon

Это было придумано вместе со светофором! Смотреть нужно, куда едешь и пропускать пешеходов при повороте. А то понатыкали сорок штук светофоров, разделили потоки и тупые водители не знают как ездить, кода простой трехлазый стоит!

Редактировалось 1 час назад
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2
Bizon

пдд
при повороте (=изменении своей траектории движения) водятел обязан пропускать ВСЕХ, кто движецо без изменения траектории движения

Всё, что вам надо знать из пдд.
остальное можно даже не учить :о)

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3
goldberg

При переходе дороги пешеходом, машины должны стоять, как это было раньше.

Редактировалось 1 час назад
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2
Bizon

я не люблю пешеходов
дорога — это для автомобилей (100% преимущество)
тротуар — это для пешеходов (100% преимущество)
почему на дороге авто должны останавливацо при виде пешехода, я не понимаю.
И всем, кто продвигают эту историю в кремле, я говорю : идите НАКУЙ, фарисеи.
Я сам пешеход и когда я вижу машину: останавливаюсь и пропускаю её.
Поэтому я жив и здоров, чего и всем желаю, кто так поступает, и никто из водителей из-за меня не присел.
А кто щетает себя Прынцем голубых кровей и останавливает машины одним взглядом, те идите впезду.

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1
goldberg

(водятел обязан) Очень часто слова ОБЯЗАН и СДЕЛАЕТ не пересекаются, поэтому лучше не надеяться на сознательность водителя, а то долго не проживешь.

Редактировалось 1 час назад
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3
goldberg

Раньше не было таких светофоров. Когда их во всех городах перенастроили, то стало много пешиков страдать при ДТП.

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4
Bizon

ага, светофор даёт ЛОЖНОЕ чувство безопасности.

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1
goldberg

вот именно. Пенсионер доверился светофору.

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0
Rubicon

Кажется он на запрещающий пошел или на последней секунде зелёного, т.к. пешеходы уже заканчивают переход, и машинки поехали…

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0
Rubicon

раньше не было такого количества транспорта!

свето.jpg
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0
goldberg

Вот именно. Когда мало машин, то все машины стояли, а сейчас машин много и стоят не все, а значит шанс попасть под машину, вырос во много раз.

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0
Bizon

«попал под лошадь» :о))
я думаю, и без машин были граждане, которые погибали под бричкой.
Это просто такая психология, виды транспорта не причем.
Кто-то думает не только о себе, но и о других,
а некоторые думают ТОЛЬКО о себе:
мне надо и не е#ёт.

Редактировалось 49 минут назад
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1
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