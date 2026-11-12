В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. О смерти 84-летнего пострадавшего сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 24 октября 2026 года возле дома № 83 по улице Гагарина. За рулем Nissan Juke находилась 56-летняя женщина. При повороте налево на зеленый она совершила наезд на пенсионера, который переходил проезжую часть по зебре также на разрешающий сигнал светофора. С полученной травмой головы пешехода госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.
Вроде и не сильно боднула пешего ,хотя в таком возрасте много и не нужно(((
Только урод мог придумать работу светофора, когда и машина едет и пешеход идет.
Много смертей и травм из-за такой работы светофора.
А этот пенсионер к вечеру все-равно бы кони двинул, т.к. жил на последнем издыхании. Машина пенса слегка толкнула и он помер, т.к. его время пришло.
Водитель по сути и не виновен, т.к. умирать старым, это нормально.
Это было придумано вместе со светофором! Смотреть нужно, куда едешь и пропускать пешеходов при повороте. А то понатыкали сорок штук светофоров, разделили потоки и тупые водители не знают как ездить, кода простой трехлазый стоит!
пдд
при повороте (=изменении своей траектории движения) водятел обязан пропускать ВСЕХ, кто движецо без изменения траектории движения
Всё, что вам надо знать из пдд.
остальное можно даже не учить :о)
При переходе дороги пешеходом, машины должны стоять, как это было раньше.
я не люблю пешеходов
дорога — это для автомобилей (100% преимущество)
тротуар — это для пешеходов (100% преимущество)
почему на дороге авто должны останавливацо при виде пешехода, я не понимаю.
И всем, кто продвигают эту историю в кремле, я говорю : идите НАКУЙ, фарисеи.
Я сам пешеход и когда я вижу машину: останавливаюсь и пропускаю её.
Поэтому я жив и здоров, чего и всем желаю, кто так поступает, и никто из водителей из-за меня не присел.
А кто щетает себя Прынцем голубых кровей и останавливает машины одним взглядом, те идите впезду.
(водятел обязан) Очень часто слова ОБЯЗАН и СДЕЛАЕТ не пересекаются, поэтому лучше не надеяться на сознательность водителя, а то долго не проживешь.
Раньше не было таких светофоров. Когда их во всех городах перенастроили, то стало много пешиков страдать при ДТП.
ага, светофор даёт ЛОЖНОЕ чувство безопасности.
вот именно. Пенсионер доверился светофору.
Кажется он на запрещающий пошел или на последней секунде зелёного, т.к. пешеходы уже заканчивают переход, и машинки поехали…
раньше не было такого количества транспорта!
Вот именно. Когда мало машин, то все машины стояли, а сейчас машин много и стоят не все, а значит шанс попасть под машину, вырос во много раз.
«попал под лошадь» :о))
я думаю, и без машин были граждане, которые погибали под бричкой.
Это просто такая психология, виды транспорта не причем.
Кто-то думает не только о себе, но и о других,
а некоторые думают ТОЛЬКО о себе:
мне надо и не е#ёт.