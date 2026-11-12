В Казани скончался пожилой мужчина, который попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. О смерти 84-летнего пострадавшего сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 24 октября 2026 года возле дома № 83 по улице Гагарина. За рулем Nissan Juke находилась 56-летняя женщина. При повороте налево на зеленый она совершила наезд на пенсионера, который переходил проезжую часть по зебре также на разрешающий сигнал светофора. С полученной травмой головы пешехода госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.