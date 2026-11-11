В Петрозаводске Tank сбил 16-летнего подростка на электросамокате
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В Петрозаводске Tank сбил 16-летнего подростка на электросамокате

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В Петрозаводске Tank сбил 16-летнего подростка на электросамокате

В Петрозаводске на улице Анохина водитель автомобиля Tank совершил наезд на 16-летнего подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и при этом не спешился.

В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности получил травмы. Камера запечатлела момент наезда.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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pusik_220

Хрустопад продолжается

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1
E_Lindros

жаль не переехал наглухо этот биомусор….
видимо петушка первый и последний раз предупредили в «небесной канцелярии «

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1
alejandromartinez

Он его не видел, скорее всего, — сначала из-за тачки справа, потом из-за стойки.

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0
Rubicon

интересно что видел подросток

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