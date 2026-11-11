В Петрозаводске Tank сбил 16-летнего подростка на электросамокате

В Петрозаводске на улице Анохина водитель автомобиля Tank совершил наезд на 16-летнего подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и при этом не спешился.
В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности получил травмы. Камера запечатлела момент наезда.
Хрустопад продолжается
жаль не переехал наглухо этот биомусор….
видимо петушка первый и последний раз предупредили в «небесной канцелярии «
Он его не видел, скорее всего, — сначала из-за тачки справа, потом из-за стойки.
интересно что видел подросток