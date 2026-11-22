Tesla начала рассылать обновление FSD v15 с новой визуализацией Reality View. На центральном экране автомобиль можно увидеть со стороны — вместе с соседними машинами, зданиями и разметкой. Ракурс поворачивается пальцем, как камера в видеоигре.

Reality View на экране Tesla во время ночной поездки. Кадр из видео.

Как это выглядит у водителей уже сейчас

В канале Denis Sexy IT появились записи из салонов. На одном из роликов автомобиль едет по освещённой улице, а человек за кадром вращает изображение вокруг машины. Синяя линия остаётся на дороге и показывает намеченную траекторию.

Так Reality View выглядит в движении: машины и фасады вокруг, маршрут впереди и смена ракурса касанием экрана.

При парковке вид меняется. В другом видео человек выбирает свободное место на экране и запускает Autopark. Пока машина заезжает в него задним ходом, виртуальная камера поднимается выше: становятся видны границы места и соседние автомобили.

Выбор места на экране и заезд на парковку. Во время манёвра ракурс поднимается над автомобилем.

В короткой записи с тесной стоянки рядом с объёмной картинкой видно отдельное окно камеры заднего вида.

Парковка среди других машин. Справа вверху — изображение с задней камеры. Ролик без звука.

Зачем машине показывать себя со стороны

По словам разработчика Tesla Ашока Эллусвами, окружающий мир рисует та же модель, которая управляет автомобилем. Виртуальный ракурс помогает показать её намерения: стрелки обозначают предстоящие повороты, а метки — выбранные места для парковки.

Это хорошо видно в ещё одном ролике: Tesla выезжает со стоянки у магазина, на экране появляются крупные стрелки, затем машина поворачивает на улицу. В кадр одновременно попадают дорога через лобовое стекло и её изображение на дисплее.

Выезд со стоянки и поворот на улицу. Стрелки на экране показывают предстоящий манёвр, синяя линия — дальнейший путь.

Точка наблюдения позади машины — виртуальная. Такой вид строится внутри системы автомобиля: это не съёмка с летящего следом дрона.

Что ещё изменилось в FSD v15

Tesla также заявляет об улучшенном распознавании дорожных знаков, животных, мусора, выбоин и стоячей воды. В числе новых возможностей компания называет снижение скорости перед камерами и режим для поездок с велокреплением или похожим оборудованием на фаркопе.

Демонстрационный ролик Tesla: новая визуализация днём, ночью, на трассе и городских улицах.

Рассылка v15 только началась. Доступность функций Tesla связывает с аппаратным оснащением, версией ПО, моделью и регионом. FSD по-прежнему работает под надзором водителя: он должен следить за дорогой и быть готовым вмешаться.

Видео: Denis Sexy IT. Данные: Tesla.