Tesla начала рассылать обновление FSD v15 с новой визуализацией Reality View. На центральном экране автомобиль можно увидеть со стороны — вместе с соседними машинами, зданиями и разметкой. Ракурс поворачивается пальцем, как камера в видеоигре.
Как это выглядит у водителей уже сейчас
В канале Denis Sexy IT появились записи из салонов. На одном из роликов автомобиль едет по освещённой улице, а человек за кадром вращает изображение вокруг машины. Синяя линия остаётся на дороге и показывает намеченную траекторию.
При парковке вид меняется. В другом видео человек выбирает свободное место на экране и запускает Autopark. Пока машина заезжает в него задним ходом, виртуальная камера поднимается выше: становятся видны границы места и соседние автомобили.
В короткой записи с тесной стоянки рядом с объёмной картинкой видно отдельное окно камеры заднего вида.
Зачем машине показывать себя со стороны
По словам разработчика Tesla Ашока Эллусвами, окружающий мир рисует та же модель, которая управляет автомобилем. Виртуальный ракурс помогает показать её намерения: стрелки обозначают предстоящие повороты, а метки — выбранные места для парковки.
Это хорошо видно в ещё одном ролике: Tesla выезжает со стоянки у магазина, на экране появляются крупные стрелки, затем машина поворачивает на улицу. В кадр одновременно попадают дорога через лобовое стекло и её изображение на дисплее.
Точка наблюдения позади машины — виртуальная. Такой вид строится внутри системы автомобиля: это не съёмка с летящего следом дрона.
Что ещё изменилось в FSD v15
Tesla также заявляет об улучшенном распознавании дорожных знаков, животных, мусора, выбоин и стоячей воды. В числе новых возможностей компания называет снижение скорости перед камерами и режим для поездок с велокреплением или похожим оборудованием на фаркопе.
Рассылка v15 только началась. Доступность функций Tesla связывает с аппаратным оснащением, версией ПО, моделью и регионом. FSD по-прежнему работает под надзором водителя: он должен следить за дорогой и быть готовым вмешаться.
Видео: Denis Sexy IT. Данные: Tesla.
блин … как же мы раньше без этого жили ?
Вот так и жили. Всё вручную.
https://disk.yandex.ru/i/FUucTa6ukALgIw
зато ножки то какие ! опять же — еще неизвестно как там эта тесла над гаражом летать будет )
хотелось бы выезд увидеть=)) очень хочется=)
Совершенно ненужная хрень.
Ссанина какая-то.
Теперь понятно чего там руль как джойстик. След. шаг убрать лобовое стекло, и рулить только глядя в монитор.
поколению гта подлизали….ибо сидя внутри авто они управлять уже не могут, так хоть какой-то шанс на удачную рулёжку будет-)))