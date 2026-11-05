Tesla нарушила ПДД при проезде перекрестка

Tesla Cybertruck нарушает Правила дорожного движения при проезде перекрестка с круговым движением во Владивостоке.
Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате
3 ноября во Владивостоке автомобиль наехал на ребёнка на пешеходном переходе, расположенном между домами № 10 и № 15 на улице Сочинской. В момент...
Дебильный руль, зеркала, да и внешне – ***бище.
Ну что они там нарушают? Это смешно. Это ж Владивосток! Родная 3-я рабочая! Сколько люлёв я там дал, а сколько получил!!! А та студентка пединститута!
Она в Америке машина, а на 3-й рабочей она грузовик(>3,5), ее там быть не должно ни в какой полосе, ни вообще днем, ни с категорией Б и т.д.!
Сгорел сарай — гори и хата, гоните ребята хоть против шерсти, хоть 160, дальше там по Народному проспекту, по Партизанскому, по ебучему Красного Знамени, вся власть рабочим, без прав, на автопилоте, работайте братья, nur zu, be my guest!
У Тесел автопилот официально не работает в РФ. Я не знаю как они его тут запустили.
Поэтому нарушает у нас всегда водила.
главное результат — проехала без ДТП
Нарушила не Тесла, а идиот, чей голос за кадром !!!!!
А что будет если сигнал слегка приглушить
Яйца рулят!…