Tesla нарушила ПДД при проезде перекрестка
1
1

Tesla нарушила ПДД при проезде перекрестка

Курьезы
7 комментариев 7 комментариев
Tesla нарушила ПДД при проезде перекрестка

Tesla Cybertruck нарушает Правила дорожного движения при проезде перекрестка с круговым движением во Владивостоке.

0
7 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
UELL

Дебильный руль, зеркала, да и внешне – ***бище.

Редактировалось 1 день назад
Ответить
4
Germanetz

Ну что они там нарушают? Это смешно. Это ж Владивосток! Родная 3-я рабочая! Сколько люлёв я там дал, а сколько получил!!! А та студентка пединститута!

Она в Америке машина, а на 3-й рабочей она грузовик(>3,5), ее там быть не должно ни в какой полосе, ни вообще днем, ни с категорией Б и т.д.!
Сгорел сарай — гори и хата, гоните ребята хоть против шерсти, хоть 160, дальше там по Народному проспекту, по Партизанскому, по ебучему Красного Знамени, вся власть рабочим, без прав, на автопилоте, работайте братья, nur zu, be my guest!

Редактировалось 1 день назад
Ответить
1
formatceft

У Тесел автопилот официально не работает в РФ. Я не знаю как они его тут запустили.
Поэтому нарушает у нас всегда водила.

Редактировалось 1 день назад
Ответить
0
Rubicon

главное результат — проехала без ДТП

Ответить
0
goldberg

Нарушила не Тесла, а идиот, чей голос за кадром !!!!!

Ответить
0
Vlad976

А что будет если сигнал слегка приглушить

Ответить
0
navigad

Яйца рулят!…

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате

3 ноября во Владивостоке автомобиль наехал на ребёнка на пешеходном переходе, расположенном между домами № 10 и № 15 на улице Сочинской. В момент...

Во Владивостоке автомобилист двигался задним ходом и сбил ребенка на самокате
259 просмотров
6
Подробнее
Автоновости

Renault избавляется от машин-клонов и ужесточает требования к партнёрам

Французская группа Renault решила пересмотреть подход к сотрудничеству с другими автопроизводителями. Поводом стало недовольство тем, насколько...

Renault избавляется от машин-клонов и ужесточает требования к партнёрам
242 просмотра
7
Подробнее
Автоновости

Минтранс подготовил масштабные поправки в ПДД: что изменится для самокатчиков, автомобилистов и мотоциклистов

Минтранс закончил трёхлетнюю подготовку проекта масштабных поправок в Правила дорожного движения и теперь готовит документ к общественному...

Минтранс подготовил масштабные поправки в ПДД: что изменится для самокатчиков, автомобилистов и мотоциклистов
240 просмотров
2
Подробнее
Автоновости

Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года

За девять месяцев 2026 года на российских дорогах зафиксировали 7116 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих авариях...

Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года
168 просмотров
12
Подробнее
Автоновости

Искусственный интеллект будет предотвращать ДТП на российских трассах

На федеральной трассе М-12 «Восток» проходит тестирование цифровой системы, предназначенной для анализа параметров движения транспортных средств и...

Искусственный интеллект будет предотвращать ДТП на российских трассах
204 просмотра
8
Подробнее
Автоновости

Как правильно сидеть за рулём, чтобы не навредить спине: рекомендации ортопеда

Продолжительное управлением автомобилем создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник, поэтому водителям стоит уделять особое внимание положению...

Как правильно сидеть за рулём, чтобы не навредить спине: рекомендации ортопеда
192 просмотра
6
Подробнее
Аварии в России

В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир

В Рыбинском округе ночная поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Водитель без прав ехал на незарегистрированном "Урале" и попытался скрыться от...

В Красноярском крае перед судом предстанет мотоциклист без прав, по вине которого погиб пассажир
765 просмотров
31
Подробнее
Автоновости

Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин зявил о том, что отечественный автомобиль Lada Granta в теории способен...

Lada Granta сможет летать как Tesla, заявили в Национальном автомобильном союзе
255 просмотров
12
Подробнее
Показать ещё
7 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку