В Нижнекамске автомобиль сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В одном из городских интернет-сообществ Нижнекамска опубликовали видео жуткого ДТП. Сообщается, что происшествие случилось возле дома 19 по улице Тукая.

На записи видно, как легковушка сбивает пешехода, выбежавшего на зебру, а затем буквально проезжает по нему. Подробности происшествия уточняются.