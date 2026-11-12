В Нижнекамске автомобиль сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В одном из городских интернет-сообществ Нижнекамска опубликовали видео жуткого ДТП. Сообщается, что происшествие случилось возле дома 19 по улице Тукая.
На записи видно, как легковушка сбивает пешехода, выбежавшего на зебру, а затем буквально проезжает по нему. Подробности происшествия уточняются.
Подошёл к краю проезжей части. Повернул будку налево. Повернул будку направо.
Убедился, что тебя пропустили — и пошёл.
Гонщика не оправдываю, потому что тоже должен был снизить скорость перед проездом и оценить обстановку, но пора бы уже в таких случаях обоюдку лепить, а не всю вину на шумахера оформлять.
«пора бы уже в таких случаях обоюдку лепить»
это в другой жизни, с т.зр политэкономии :о)
Водятел — условно богатый. (см. прим)
Пешеход по определению бедный
А власть у нас до сих пор совецкая, которая защищает бедных от условно богатых.
Поэтому условно богатый будет всегда виноват в этой системе координат. И будет платить и каяться, каяться и платить.
ЗЫ. прим.
Условно богатый — это средний класс.
Настоящий богатый — это власть.
Парадокс в том, что настоящие богатые используют бедных, чтобы подавлять условно богатых. Охлократия — власть толпы
А зачем подавлять условно богатых?
Затем, что условно богатые представляют угрозу для настоящих богатых. Они умные и понимают, «где собака порылась» :о)
ПЕшеход денюжку на лечение заработал.