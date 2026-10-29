В Подмосковье водитель BMW играл в «шашки» за рулем и устроил «замес»

На Ярославском шоссе в подмосковном Королёве водитель BMW M4 играл в шашки и устроил ДТП. Видео публикует канал «ДТП и ЧП Москва».
На кадрах с видеорегистратора видно, как тёмный седан BMW теряет управление и сначала сталкивается с грузовиком, а затем с такси.
О пострадавших не сообщается.
Наверняка 🐒🐒🐒 развлекаются. Их стиль.
Так там в конце ролика два Аладдина стоят как раз.
Во лошара! на пустой широченной полосе умудрился нарулить!
Наверняка стабилизацию отключил чтобы поотжигать.
хотел дрифт? получил дрифт. Будет что вспомнить
. Можно газельку и таксишку на борту малевать
За БМВ !
За БараНВэ!
Если руки из жопы, то на видео результат.
Шильдики чудные… Что это — тюнинговая контора?
Это китайский БНВ)
дали длббу хрустальный хер-))
Какой молодец! На одну херню временно стало меньше на дороге)
Баран думал, что у него крутая точила, а на деле старая телега.
Опять эти из передачи В мире животных)