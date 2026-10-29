В Подмосковье водитель BMW играл в "шашки" за рулем и устроил "замес"
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В Подмосковье водитель BMW играл в «шашки» за рулем и устроил «замес»

Аварии в России
14 комментариев 14 комментариев
В Подмосковье водитель BMW играл в «шашки» за рулем и устроил «замес»

На Ярославском шоссе в подмосковном Королёве водитель BMW M4 играл в шашки и устроил ДТП. Видео публикует канал «ДТП и ЧП Москва».

На кадрах с видеорегистратора видно, как тёмный седан BMW теряет управление и сначала сталкивается с грузовиком, а затем с такси.

О пострадавших не сообщается.

2
14 Комментариев
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14 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Наверняка 🐒🐒🐒 развлекаются. Их стиль.

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3
kreator

Так там в конце ролика два Аладдина стоят как раз.

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2
Rubicon

Во лошара! на пустой широченной полосе умудрился нарулить!

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2
formatceft

Наверняка стабилизацию отключил чтобы поотжигать.

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2
Rubicon

хотел дрифт? получил дрифт. Будет что вспомнить
. Можно газельку и таксишку на борту малевать

Редактировалось 1 час назад
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2
kreator

За БМВ !

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1
Separatist

За БараНВэ!

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0
denvis

Если руки из жопы, то на видео результат.

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0
alejandromartinez

Шильдики чудные… Что это — тюнинговая контора?

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0
Separatist

Это китайский БНВ)

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0
E_Lindros

дали длббу хрустальный хер-))

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0
Separatist

Какой молодец! На одну херню временно стало меньше на дороге)

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0
goldberg

Баран думал, что у него крутая точила, а на деле старая телега.

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0
MoJloTkoM no roJloBe

Опять эти из передачи В мире животных)

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0
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