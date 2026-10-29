В Подмосковье водитель BMW играл в «шашки» за рулем и устроил «замес»

На Ярославском шоссе в подмосковном Королёве водитель BMW M4 играл в шашки и устроил ДТП. Видео публикует канал «ДТП и ЧП Москва».

На кадрах с видеорегистратора видно, как тёмный седан BMW теряет управление и сначала сталкивается с грузовиком, а затем с такси.

О пострадавших не сообщается.