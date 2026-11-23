Прокуратура Чувашии сообщает о вынесении приговора 63-летнему жителю Чебоксар. Мужчина признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.

Согласно материалам уголовного дела, 24 сентября около 10:12 на улице Ленинского Комсомола автокран на базе «МАЗа» совершил наезд на женщину с дочерью. 40-летняя жительница Чебоксар скончалась на месте происшествия, а 10-летняя девочка получила травмы средней степени тяжести.

Суд назначил виновнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Прокуратура настаивала на реальном сроке заключения и в настоящее время рассматривает вопрос об обжаловании приговора в связи с его чрезмерной мягкостью.