Прокуратура Чувашии сообщает о вынесении приговора 63-летнему жителю Чебоксар. Мужчина признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек.
Согласно материалам уголовного дела, 24 сентября около 10:12 на улице Ленинского Комсомола автокран на базе «МАЗа» совершил наезд на женщину с дочерью. 40-летняя жительница Чебоксар скончалась на месте происшествия, а 10-летняя девочка получила травмы средней степени тяжести.
Суд назначил виновнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
Прокуратура настаивала на реальном сроке заключения и в настоящее время рассматривает вопрос об обжаловании приговора в связи с его чрезмерной мягкостью.
Мразь даже не пытался тормозить…
апсуждали уже: женщины они же тоже уже взрослые, да?
А эти кашолки куда газовали? Переходить пешеходный переход надо тоже уметь)))
Они ничего не нарушали шли по правилам, а вот водила слепошарый наверно в телефон лупился…
Женщины прятались за блоком с крюком!
Соловьева смотрите?
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в Мире.