Вечером 16 ноября в Козловском районе Чувашии, неподалеку от деревни Бишево, мужчина, находившийся за рулем «Лады Калины», решил проигнорировать законное требование сотрудников ДПС об остановке и нажал на газ, пытаясь скрыться.

Однако ночная погоня оказалась недолгой. Уже на первом повороте машина вылетела в кювет. После этого 38-летний житель Чебоксар бросил транспортное средство и попытался убежать от стражей порядка, но инспекторы быстро догнали нарушителя.

В ходе разбирательства выяснились подробности поездки. Мужчина возвращался домой после встречи с друзьями, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения — алкотестер показал 1,413 мг/л. Примечательно, что это уже не первый подобный случай: в 2024 году водитель уже был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Теперь «Лада» отправлена на специализированную стоянку, а самому мужчине, помимо административной ответственности, грозит уже уголовное преследование. Стоила ли такая поездка всех этих рисков?