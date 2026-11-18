Трагедия случилась 26 июля около 15:12 на выезде из Новчика. 48-летняя женщина, управлявшая белой Lada Vesta, направлялась в сторону Чебоксар. В районе развязки она допустила наезд на стоящий легковой автомобиль, у которого был выставлен знак аварийной остановки. В результате столкновения пострадал мужчина, находившийся рядом с машиной. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя — 0,931 мг/л. В ходе судебного разбирательства обвиняемая заявила, что употребляла спиртосодержащие лекарства, а также отвлеклась на ребенка.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, она лишена водительских прав на 3 года.