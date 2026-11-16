В Бийске пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб и припаркованный автомобиль

ДТП произошло 14 ноября в Бийске Алтайского края. 61-летний мужчина за рулем кроссовера Volkswagen на большой скорости сначала врезался в столб, а затем — в припаркованный автомобиль Nissan Sunny.
Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
К счастью, пострадавших в ДТП нет. Мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.
Красиво)
и живой !? великолепно !
А Марк хороший был (с)
Ну что Тигуан честно спас идиота
Удивительно, как этот алкаш до своих лет дожил…
Исполнение не плохое, а принципе. Действительно, хорошо, что никто не пострадал.