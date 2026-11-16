В Бийске пьяный водитель на "Фольксвагене" врезался в столб и припаркованный автомобиль
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В Бийске пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб и припаркованный автомобиль

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
В Бийске пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб и припаркованный автомобиль

ДТП произошло 14 ноября в Бийске Алтайского края. 61-летний мужчина за рулем кроссовера Volkswagen на большой скорости сначала врезался в столб, а затем — в припаркованный автомобиль Nissan Sunny.

Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
В Бийске пьяный водитель на &#171;Фольксвагене&#187; врезался в столб и припаркованный автомобиль
Фото: Бийск 22
1
5 Комментариев
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5 комментариев
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Ralf

Красиво)

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1
cs

и живой !? великолепно !

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Andru9S

А Марк хороший был (с)
Ну что Тигуан честно спас идиота

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0
ailin

Удивительно, как этот алкаш до своих лет дожил…

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0
Nordman51

Исполнение не плохое, а принципе. Действительно, хорошо, что никто не пострадал.

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