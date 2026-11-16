В Бийске пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб и припаркованный автомобиль

ДТП произошло 14 ноября в Бийске Алтайского края. 61-летний мужчина за рулем кроссовера Volkswagen на большой скорости сначала врезался в столб, а затем — в припаркованный автомобиль Nissan Sunny.

Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Фото: Бийск 22