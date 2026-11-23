20 ноября, примерно в 20:12, на Октябрьском проспекте в Кирове 18-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП школьники получили травмы. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.

Фото с места ДТП