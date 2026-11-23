20 ноября, примерно в 20:12, на Октябрьском проспекте в Кирове 18-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП школьники получили травмы. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.
18-летний дол##еб, а не водитель. в 90% случаях в 18 лет еще нет мозгов, чтобы управлять авто
в 99%
Выходит в 18 лет автомат уже можно вручать и посылать на передовую, в танк засунуть можно, в подводную ядерную лодку управлять всякими процессами распада ядер можно, а управлять авто нет мозгов!?
Дибилы остаются дибилами и в 25 лет. Можно подумать мало похожих ДТП в исполнении более взрослых водителей.
С другой стороны знаю много 18-летних адекватных водителей. ПыСы: да и сам получил права в 17 лет Б+С. С 18 лет уже ездил. Вполне себе безаварийно. Первый штраф получил ближе к 24 годам.
В общем: дибилизм голове не так и зависит от возраста.
Долго можно спорить.. У всех наверно индивидуально, я по себе сужу. Гонял как придурок. Опустим езду по городу и т д. Реальный пример — там где сейчас я еду 80, максимум 100, и то при наличии донора передо мной (двухполоска через лес, обочин нет, сразу на дорогу нависают ветки и деревья практически), лет 15 назад я там мог ехать 200. Я знал возможности своего авто и выбирал скорость, ориентируясь только на состояние дороги, наличие поворотов и т д. Не было тогда у меня в голове мыслей даже про лосей и прочую живность, которая может внезапно появиться при таких обстоятельствах. Понятно, что сейчас и взрослые, и пожилые там гоняют по 150+. Есть дебилы по жизни, а есть нехватка жизненного опыта.
Как раз возраст удачный чтобы присесть😎
Думал, что откосил от армии. Но нет…
погода конечно ахтунг!
регик вообще не включая дворники ездит. А этот пидор на форде летит в городе куда-то, не зная что вокруг дохуа засад по дороге
Осенний призыв в разгаре, а ушлепан, давит пешеходов. Или здоровья нет на армию?