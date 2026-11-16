Три автомобиля столкнулись утром при въезде в Батайск
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Три автомобиля столкнулись утром при въезде в Батайск

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
Три автомобиля столкнулись утром при въезде в Батайск

ДТП произошло 16 ноября утром при въезде в Батайск. На глазах у водителя авто с видеорегистратором столкнулись три автомобиля. По словам людей, находившиеся в одной из машин, молодые люди выбирались наружу через окно.

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2 Комментария
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2 комментариев
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HoBomzh

Поставили пластиковые столбики, чтобы было меньше пробок и аварий.

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cs

это у него переднее левое вырвало ??? походу рулевая тяга

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