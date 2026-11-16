Три автомобиля столкнулись утром при въезде в Батайск

ДТП произошло 16 ноября утром при въезде в Батайск. На глазах у водителя авто с видеорегистратором столкнулись три автомобиля. По словам людей, находившиеся в одной из машин, молодые люди выбирались наружу через окно.
С какой скоростью двигаться на автомобиле, чтобы снизить расход топлива
Многие автомобилисты удивляются, почему реальное потребление бензина отличается от заводской цифры даже за городом, где почти ничего не мешает ехать...
Поставили пластиковые столбики, чтобы было меньше пробок и аварий.
это у него переднее левое вырвало ??? походу рулевая тяга