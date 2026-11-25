24 ноября днем на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области 41-летний водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сразу с тремя авто — Jetour, Mercedes и Kaiyi.

В результате ДТП две пассажирки автомобиля Kaiyi от полученных травм скончались на месте. Водитель этого же автомобиля умер в больнице. Тяжелые травмы получили водитель «Лады» и его 30-летняя пассажирка, а также 58-летняя пассажирка Kaiyi.

По материалам, собранным правоохранителями после ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Лицу, признанному виновным, может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Расследованием занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области.

Фото с места ДТП