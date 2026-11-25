24 ноября днем на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области 41-летний водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сразу с тремя авто — Jetour, Mercedes и Kaiyi.
В результате ДТП две пассажирки автомобиля Kaiyi от полученных травм скончались на месте. Водитель этого же автомобиля умер в больнице. Тяжелые травмы получили водитель «Лады» и его 30-летняя пассажирка, а также 58-летняя пассажирка Kaiyi.
По материалам, собранным правоохранителями после ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Лицу, признанному виновным, может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Расследованием занимается следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области.
Сборище дибилов какое-то. Ну обгоняет один идиот. Ему навстречу едет и реально спит. Справа расчищено, сместись на пол метра и едь дальше. Нет, будет в лоб переть.
Да, странно. Там места разъехаться — вагон.
Да вряд ли спит: просто окуел от такого перформанса дебильного.
Вчера насмотрелся на подобных идиотов, летящих по ледяной трассе и встраивающихся перед перекрёстком из левого ряда едва не в жопу трогающейся в среднем ряду тачке. Насмотрелся и поехал сегодня на общественном. 😅
Может и зря, сегодня все медленно и печально ехали. Иногда даже слишком медленно 😁
вон, с утра (смотрим на снег в полосе) стоят.
Ремонт дороги, явно и скорость 40 и обгон запрещен
Ну нарушитель то уже не свернёт, некуда ему, не подпрыгнет, не испарится. Логика подсказывает что лучше самому подвинуться, чем ловить его в лоб.
А самое интересное, что там ремонт уже много месяцев на несколько километров, так что гонять там некуда и незачем. Я по этой дороге регулярно езжу, обычно ночью, так даже ночью гонщики находятся.
Для чего было вылазить на обгон? Где мозги, ***ть.
Причем там 100% были знаки ремонта, ограничение скорости и запрет обгона.
потому что населению пох на законы, правила и здравый смысл.
законов докуя, за всеми не уследишь…
а вот «здравый смысл», да, надо использовать, поэтому поставил тебе «плюс» :о)
Средняя могла быть реверсивной, запутался.
Выходить в лоб встречке такое себе, даже если считаешь, что прав..
«реверсивная»
мы тут таких слов и не знаем
я знаю в мск только одно место с реверсивной полосой, где все чин по чину со знаками. Это на проспекте Мира от Садового кольца в сторону ТТК.
Бывает еще «средняя полоса» на трассе, «переходящая» то нашим, то вашим. Но она не реверсивая
Ну, не реверсивная, а разметка меняется, сплошная.
Имхо, думал, что едет по своей, а встречка не права и спрячется.
как тот пешеход, который прав
Он включил поворотник для обгона….
как же бесят эти диарейщики
как же бесят «тормоза»
не можешь ехать зимой — накуя поехал.
седня выхожу в 9 утра, телочка маладая (с воскл знаком) чистить свой БМВ. таки почистила. завела и куда-то уехала…Больше я ее не видел :о)
Я вот уже съездил в обнинск, чуть два раза не убрался…а она куда собралась?
А ты не завидуй тёлочке: она маладая, и у неё БНВ.
я хачу к ней подкатить
зарядить аккумулятор, напримеръ
у меня есть зарядное устройство 🙂
ЗЫ: (поет)
ничего, ничего ничего
пуля, шашки, штыки все равно
зима длинная
Жонка тебе подкатит!
м.б. я — волонтер 🙂
ЗЫ. Волонтёр — это человек, который добровольно и безвозмездно занимается общественно полезной деятельностью, помогая тем, кто оказался в сложной ситуации, поддерживая социальные инициативы, участвуя в проектах, полезных для общества.
Вроде и повреждения не сильные у всех, а переубивались. Поди непристегнутые были.
пересмотрел видео . вестовод какой то неадекват — одну машину притер , потом вторую притер и уже третью наверняка ((
и колеса у него все на месте !
Может просто вынесло?
С включённым левым поворотником? Весьма сомнительно.
Почему? Хотел просто на полшишечки вылезти, т.к. ничего не видно. А вынесло не на полшишечки.
да этот поворотник секунд пять моргает- он медленно выползал
на третью да , пробитым колесом … но колеса стоят прямо (он не отруливал , а первых две тупо таранил . вон как первый шуганулся от дебила после касания)
Kaiyi это такси?
да…оно…Куюи это такое корыто пиздецовое, по типу тех самых сраных чери амулетов из картона (начала 2000-ых). коллега в прошлой конторе покупал, заипался с ним с новым, то чот отвалится, то дверь от перекоса заклинит и т.п.
Каи это САМОЕ дешёвое китайское глвно на нашем рынке. Ну из официальных. Дешевле дерьма нет. Поэтому и качество никакое.
двери открыты — значит отработал китаец нормально
ага отработал нормально, половину пассов угандошил
задние не пристегнулись — добили непристёгнутых передних
эт говорит об отсутствии пассивной безопасности….
да чо тут рассусоливать, это корыто — кусок гавна и может угандошить даже в небольшом дтп
такси на тот свет.. Пристегиваться надо было даже сзади, как и таксисту.. Клетка вроде вообще целая..
Сейчас пару дней, приходится на такси передвигаться (не дома). Благо —ехать несколько километров. Они что удумали: на задних сидухах, ремни убирают за спинку или убирают замки под сидуху. При всём желании, не получается пристегнуться. Завтра, крайняя поезда и полёт домой, слава Богу.
жалобу в яндекс надо, если яндекс такси.. Я бы не поехал, если бы ремней не было
Эх, ребята, какой Яндекс. Тут бруствера на дорогах полуметровые. Богом забытые места.
Разыгралась в тайге непогода,
Здесь в июле с погодой беда.
Я друзей не видал по полгода.
Я жены не видал никогда.😆
КСП ?
клуб самоНАдеятельной песни
Какое КСП — классика уже, можно сказать.
так это «день гадио»
пагодия на КСП: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Ну паг’одия да.
Идти пешком по трассе без обочин.
В Москве ни разу не видел такого.
Зачем?
Ремешки жали? У обоих авто клетка более-менее целая судя по фото…
скорость небольшая , клетки целы , двери открываются — откуда столько трупов ?
опять же — сужение дороги , плотный встречный поток и дебил с поносом и поворотником … я в шоке
в Ростовской области в Ростовском районе Ярославской области
Надо ж было так нарулить на 40 кмч! Тачки отработали отлично! Манекены от обиды удавились что ли ? Дорожники как всегда снег в асфальт закатывают и наоборот
сидели на жопе ровно, 30 лет, и внезапно стали строить дороги…даже зимой
— а почему именно дороги, Семэн Маркович?
— потому что мериканцы, ссуки моченные, запретили строить газопроводы под водой. А дороги «строить», Фима, это акуительно выгодно, главное, найти армянина с добрыми глазами: https://ura.news/news/1053146982
«По версии следствия, не позднее 2022 года Чибис вместе с бывшим руководителем представительства правительства Мурманской области Ашотом
БаблумяномБабломян создал организованную группу для хищения бюджетных средств. Всего по делу проходят как минимум десять обвиняемых» :о))
Бабломэны не имеют национальности)))
руководитель представительства правительства :о))))))))
забыли написать, где представительство мурманской области
да, и не надо, мы и сами поняли: в Маскве.
Т.е. для «решения» проблем области и республики имеют свои представительства в столице. У кого домик, у кого квартира…большая… там находится аппарат, у которого есть Руководитель :о))) и секретарша с мягкими сиськами и курьер с быстрыми ногами. И всю эту пи#доту оплачивают налогоплательщики мурманской области. Это я им просто сообщил как живут Люди.
Хе-хе. Год 1947 или 1949. Спиртовый заводик. Директор — партейный — лично ежедневно загружает продукцию в Эмки всего окрестного начальства. Его с почетом переводят на повышение и тут же ревизия, недостача, 8 садятся в КПЗ за хищение готовой продукции. Удивило, что вся прокуроско-правоохренительная свора тут же насела на семьи, вымогала последнее. Не за освобождение, а чтоб оставить на местных зонах, чтоб не на Колыму. Люди в СССР были добрые. А коррупция — слова такого не знали. То ж все потом, в 90-е.
Приговор — и семеро ушли греметь по зонам котелками. Вы скажете — вранье, быть не может, а восьмой? Восьмой!? Очень дальняя родственница работала в Москве адвокатом. Продали все, она приехала. Ей: боже вы юрист от бога… — При чем тут юрист!? Просто я из Москвы. И сказала что точно подам жалобу в Президиум. Вашим похер на жалобы. Но! Значит через полгода придет запрос, надо доставать дела из архива, что-то опять писать. Им лень. Им проще вычеркнуть.