Дорогу залило майонезом в результате ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк
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Дорогу залило майонезом в результате ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
Дорогу залило майонезом в результате ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк

ДТП произошло 22 сентября на трассе Кемерово — Новокузнецк. 33-летний водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грейдером.

Сообщается, что никто не пострадал. В результате столкновения груз оказался поврежден и проезжую часть залило майонезом.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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neapol

Очередное анальное ЧМО. Нахер надо на дорогу смотреть, кено то по мобилке интереснее

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2
Germanetz

Mayonnaise.

La mayonnaise sur la route Kemerovo-Novokouznetsk, s’il vous plaît, mesdames et messieurs.

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0
Михаил Мск

Теперь будет работать за майонез😂

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0
navigad

Теперь и нагенсы подорожают…

Редактировалось 2 часов назад
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0
Nordman51

Можно сверху ложками собрать в ведёрко.

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