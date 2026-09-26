Дорогу залило майонезом в результате ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк

ДТП произошло 22 сентября на трассе Кемерово — Новокузнецк. 33-летний водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грейдером.
Сообщается, что никто не пострадал. В результате столкновения груз оказался поврежден и проезжую часть залило майонезом.
Очередное анальное ЧМО. Нахер надо на дорогу смотреть, кено то по мобилке интереснее
Mayonnaise.
La mayonnaise sur la route Kemerovo-Novokouznetsk, s’il vous plaît, mesdames et messieurs.
Теперь будет работать за майонез😂
Теперь и нагенсы подорожают…
Можно сверху ложками собрать в ведёрко.