«Подозрение на ушиб почки»: в Кирове «Лада Веста» сбила двоих пешеходов

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Блюхера 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста», совершая левый поворот, не пропустил двух пешеходов.

Одному из них повезло: он отлетел на асфальт, но остался невредим. Второй пешеход, 17-летний приятель первого, пострадал. По предварительной информации, подростка госпитализировали с подозрением на ушиб почки и тазобедренного сустава, после чего направили на лечение в детское отделение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Если будет установлено, что студенту причинён тяжкий вред здоровью, виновнику аварии может грозить уголовная ответственность.