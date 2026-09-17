"Подозрение на ушиб почки": в Кирове «Лада Веста» сбила двоих пешеходов
1

«Подозрение на ушиб почки»: в Кирове «Лада Веста» сбила двоих пешеходов

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
«Подозрение на ушиб почки»: в Кирове «Лада Веста» сбила двоих пешеходов

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Блюхера 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста», совершая левый поворот, не пропустил двух пешеходов.

Одному из них повезло: он отлетел на асфальт, но остался невредим. Второй пешеход, 17-летний приятель первого, пострадал. По предварительной информации, подростка госпитализировали с подозрением на ушиб почки и тазобедренного сустава, после чего направили на лечение в детское отделение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Если будет установлено, что студенту причинён тяжкий вред здоровью, виновнику аварии может грозить уголовная ответственность.

1
5 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Rubicon

на пересдачу

Ответить
1
sanchess80

Всё внимание на встречную машину, чтобы проскочить. А на остальное пофиг.

Ответить
1
goldberg

Как пешики смогли дойти до ПП???

Ответить
1
E_Lindros

какая уголовка, чо ёбнулись совсем чтоли?

Ответить
0
Rubicon

за вред здоровью же, вдруг почке кердык, понадобится операция, вторая не справляется — тяжкий вред здоровью, а это уже статья УК.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки

В мае прошлого года в Ачинске произошла авария. 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela, не удостоверившись в безопасности маневра, начал...

В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки
293 просмотра
10
Подробнее
Аварии в России

«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль

Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове....

«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль
762 просмотра
23
Подробнее
Автоновости

«Воет коробка, дергается сцепление»: история одной покупки Tenet T4L

7 июня 2026 года автор данного отзыва приобрёл в ООО «Автомир-Трейд» в Новосибирске новый автомобиль TENET T4L. Машина покупалась не за наличные в...

«Воет коробка, дергается сцепление»: история одной покупки Tenet T4L
206 просмотров
9
Подробнее
Автоновости

Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт

Официальные отчёты действительно показывают, что ДТП и погибших на дорогах становится меньше. Однако при более внимательном взгляде становится ясно:...

Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт
322 просмотра
10
Подробнее
Автоновости

Толчки и вибрация: когда пора менять подушки двигателя

Вибрация и толчки в салоне автомобиля – это не просто дискомфорт, а серьёзный сигнал о неполадках. Многие водители, почувствовав тряску на холостых...

Толчки и вибрация: когда пора менять подушки двигателя
248 просмотров
22
Подробнее
Автоновости

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября

С 8 сентября 2026 года в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые официально разрешают водителям предъявлять...

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября
1868 просмотров
18
Подробнее
ЧП и ДТП по Санкт Петербургу

«Двигался по полосе для общественного транспорта»: мотоцикл и каршеринговый авто столкнулись в Петербурге

1 сентября у дома № 23 по улице Типанова в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина на мотоцикле BMW двигался по полосе, предназначенной для общественного...

«Двигался по полосе для общественного транспорта»: мотоцикл и каршеринговый авто столкнулись в Петербурге
512 просмотров
7
Подробнее
Аварии в России

В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Магнитогорске 69-летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте направо совершил наезд на пешеходов, которые...

В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе
479 просмотров
15
Подробнее
Показать ещё
1
5 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль