«Подозрение на ушиб почки»: в Кирове «Лада Веста» сбила двоих пешеходов

В Кирове на перекрёстке улиц Ленина и Блюхера 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста», совершая левый поворот, не пропустил двух пешеходов.
Одному из них повезло: он отлетел на асфальт, но остался невредим. Второй пешеход, 17-летний приятель первого, пострадал. По предварительной информации, подростка госпитализировали с подозрением на ушиб почки и тазобедренного сустава, после чего направили на лечение в детское отделение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Если будет установлено, что студенту причинён тяжкий вред здоровью, виновнику аварии может грозить уголовная ответственность.
на пересдачу
Всё внимание на встречную машину, чтобы проскочить. А на остальное пофиг.
Как пешики смогли дойти до ПП???
какая уголовка, чо ёбнулись совсем чтоли?
за вред здоровью же, вдруг почке кердык, понадобится операция, вторая не справляется — тяжкий вред здоровью, а это уже статья УК.