Байкер тяжело пострадал в ДТП в Дзержинске
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Байкер тяжело пострадал в ДТП в Дзержинске

ЧП и ДТП Нижнего Новгорода
3 комментария 3 комментария
Байкер тяжело пострадал в ДТП в Дзержинске

ДТП произошло на объездной в Дзержинске. 26-летний водитель (стаж 1 год), управляя автомобилем Skoda, при выезде со второстепенной не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Suzuki.

Пострадал 23-летний водитель мотоцикла. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом височной кости, перелом предплечий и таза. Госпитализирован.

Байкер тяжело пострадал в ДТП в Дзержинске
Фото Госавтоинспекции
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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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cs

красивый и глупый обгон по встречке за сплошной ! хруст тупенький оказался

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E_Lindros

очередное тупорылое существо на двух колёсах. в утиль нах!

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goldberg

100% вина идиота хруста.
Обгон через сплошную.

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