Байкер тяжело пострадал в ДТП в Дзержинске

ДТП произошло на объездной в Дзержинске. 26-летний водитель (стаж 1 год), управляя автомобилем Skoda, при выезде со второстепенной не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Suzuki.
Пострадал 23-летний водитель мотоцикла. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом височной кости, перелом предплечий и таза. Госпитализирован.
красивый и глупый обгон по встречке за сплошной ! хруст тупенький оказался
очередное тупорылое существо на двух колёсах. в утиль нах!
100% вина идиота хруста.
Обгон через сплошную.