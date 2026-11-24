23 ноября вечером в Янауле автомобиль Kia K5 под управлением 28-летнего водителя сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным ГАИ, травмы пострадавшей оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте до прибытия медиков. Камера запечатлела момент ДТП.
мало света — плохо
много огней — тоже …всё мерцает и искрицо как новогодняя ёлка
А длббам, всё одно.
Опять футбольное поле заасфальтировали.
Или это аэродром?
обычная 4-полосная дорога
другое дело надо было светофор с кнопкой смонтировать.
на маскве, вон, на однополосных дорогах лепят светофоры через каждые 100!!! метров.
как гаварицо: где пусто, а где густо
вопрос из зала: а можно, чтобы равномерно ?
Ровно 25 метров. Это как для 8-ми полос. В деревне где 3 машины.
Пешик идет 1м/с. Это почти полминуты на переход.
Авто (60км/ч) за полминуты проедет полкилометра.
Перед переходом убедись, что иплан, что от тебя за полкилометра, тебя секунд через 20 увидит пропустит.
Куда бежишь? Зачем встал? Почему не убедился?
Бабка дала возможность отрулить, но водитель не понял
я думаю, они ничего толком не видела и не поняла.
только яркий свет…
— я стою…и вижу она летит
— кто она?
— шаровая молния
Я про обзор со стороны водителя, формально столб проще объехать, чем бегущего лося
Зачем она остановилась? Сохраниться?
не угадала маневр водителя
Понадеялась, что водятел адекватный, и не притормозит, так объедет. Но за рулем дурачок сидел.
Это самая ошибочная надежда, на «сегодняшний день».
увидела «шаровую молнию»
вроде бы физики бакланили (В педараче «очевидно -невероятное»), что если видишь шаровую молнию, то остановись. Типа, вроде как движущийся объект притягивает шаровую молнию.
мать моя, однажды видела ШМ.
Говорит: испугалась, оцепенела и встала как вкопанная …а молния «прокатилась» сбоку и разрядилась в дерево.
«все правильно сделал» :о)
Дорожным инженерам оторвать яйца и четвертовать на этой площади
Какой ГОНДОН сделал на этом месте ПП без светофора?????
Тачку жаль, хороший аппарат К5
Железку починят, пофиг на это корыто. Человека не вернуть.
Про их движки недавно пост тут был. А внешне да, норм.
Нельзя так по городу ездить.
Это — преступник.