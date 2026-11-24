23 ноября вечером в Янауле автомобиль Kia K5 под управлением 28-летнего водителя сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным ГАИ, травмы пострадавшей оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте до прибытия медиков. Камера запечатлела момент ДТП.