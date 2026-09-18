Мотоциклист и водитель устроили разборки на дороге в Петербурге
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Мотоциклист и водитель устроили разборки на дороге в Петербурге

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
3 комментария 3 комментария
Мотоциклист и водитель устроили разборки на дороге в Петербурге

Инцидент произошел в Петербурге. По словам автора ролика, водитель автомобиля Nissan Tiida, проехав по зелёной стрелке, чуть не сбил мотоциклиста, после чего тот решил его догнать и проучить. Остальное — на видео.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Хруст ущербный. Его вообще никто не трогал. А вот он как говно в проруби метался.

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alejandromartinez

У оленей период гона, характеризующийся неадекватным поведением, агрессией.
Культурная столица: дядя ни слова матом, тёти активно применяют.

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formatceft

дядя ни слова матом

Дядя бухой, судя по речи…😀

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