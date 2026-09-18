Мотоциклист и водитель устроили разборки на дороге в Петербурге

Инцидент произошел в Петербурге. По словам автора ролика, водитель автомобиля Nissan Tiida, проехав по зелёной стрелке, чуть не сбил мотоциклиста, после чего тот решил его догнать и проучить. Остальное — на видео.
«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
ДТП произошло 12 сентября на 179-м километре платной трассы М-12 «Восток» в Собинском районе Владимирской области. Из леса выбежал лось, перескочил...
Хруст ущербный. Его вообще никто не трогал. А вот он как говно в проруби метался.
У оленей период гона, характеризующийся неадекватным поведением, агрессией.
Культурная столица: дядя ни слова матом, тёти активно применяют.
Дядя бухой, судя по речи…😀