ДТП произошло на Боевой в Улан-Удэ. Женщина оказалась под колёсами автомобиля после того как решила перейти дорогу на красный. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
Почему двигатели Kia и Hyundai признаны самыми ненадежными
Обычно владельцы автомобилей начинают всерьез задумываться о капитальном ремонте двигателя после того, как машина проехала более 250 тысяч...
олени-дальтоники
Она, понятно — на трамвай. Ты, ***ть, куда в Улан-Удэ спешишь, тормоз.
Очень скользко, 6,14 пдд
успела, уж сколько видео было таких, летят они на трамвай а в результате успевают на скорую в травматологию=))
особо успевших в морг забирают
это чемпионы(обычно бабки)