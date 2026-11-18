На улице Лермонтова в Иркутске водитель хетчбэка поворачивал налево на перекрестке и столкнулся с внедорожником, который двигался навстречу прямо. После столкновения водитель внедорожника решил сдать назад и въехал в другой автомобиль. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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