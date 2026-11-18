На улице Лермонтова в Иркутске водитель хетчбэка поворачивал налево на перекрестке и столкнулся с внедорожником, который двигался навстречу прямо. После столкновения водитель внедорожника решил сдать назад и въехал в другой автомобиль. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.
В Чувашии будут судить водителя «Лексуса», по вине которого в ДТП погиб его племянник
В Ядринский районный суд передано уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Татарстана. ДТП произошло вечером 16 августа на 591-м километре...
Вот же лошара)