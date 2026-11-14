В Костроме водитель большегруза при перестроении не заметил курьера на электровелосипеде. К счастью, парень родился в рубашке и успел отпрыгнуть. ДТП попало в объектив видеорегистратора автомобиля, который двигался позади.
В Татарстане осудили водителя мопеда, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка
Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем прошлой весной в Высокой Горе. Тогда 17-летняя девушка получила тяжелые травмы и...
Вся эта шобла вело, мотокурьеров должна себя как то обозначить на дороге, чтобы их было видно за версту, чтобы их было нельзя не заметить. Для этого есть сигнальная одежда, накидки и прочее. Я не говорю, что приношении вышеуказанного такого больше не повторится, но вероятность таких случаев однозначно сократится.