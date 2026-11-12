В Чувашии водитель зацепил зеркало попутной машины и скрылся

В Чувашии водитель автомобиля Volkswagen Jetta с государственным номером Н957НУ21 вылетел на полосу встречного движения и зацепил зеркало попутной машины. Однако останавливаться для оформления ДТП он не стал.
Вместо этого нарушитель резко ускорился, снова выехал на встречную полосу и едва не совершил лобовое столкновение. Очевидцы попытались организовать погоню, но «Джетта» скрылась от преследования, и её след затерялся в Вурнарах.
Возникает вопрос: долго ли водителю удастся скрываться от ответственности?
Пи##ец в Чувашии отморозков на дорогах — такую дичь исполняют) что микрик, что джетта. Встречник тоже хорош — фарами моргнул и можно не оттормаживаться))
это два любовника хомосека ехали!
Тот анекдот про ХХХ, что на чемпионате ХХХ-ов занял второе место, потому что ХХХ.
Обгон паровозиком под знак — это ХХХ, но рег всю дорогу пытался вырвать первое место.