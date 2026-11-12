В Чувашии водитель зацепил зеркало попутной машины и скрылся
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В Чувашии водитель зацепил зеркало попутной машины и скрылся

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
В Чувашии водитель зацепил зеркало попутной машины и скрылся

В Чувашии водитель автомобиля Volkswagen Jetta с государственным номером Н957НУ21 вылетел на полосу встречного движения и зацепил зеркало попутной машины. Однако останавливаться для оформления ДТП он не стал.

Вместо этого нарушитель резко ускорился, снова выехал на встречную полосу и едва не совершил лобовое столкновение. Очевидцы попытались организовать погоню, но «Джетта» скрылась от преследования, и её след затерялся в Вурнарах.

Возникает вопрос: долго ли водителю удастся скрываться от ответственности?

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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Ralf

Пи##ец в Чувашии отморозков на дорогах — такую дичь исполняют) что микрик, что джетта. Встречник тоже хорош — фарами моргнул и можно не оттормаживаться))

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dok_p

это два любовника хомосека ехали!

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Germanetz

Тот анекдот про ХХХ, что на чемпионате ХХХ-ов занял второе место, потому что ХХХ.

Обгон паровозиком под знак — это ХХХ, но рег всю дорогу пытался вырвать первое место.

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