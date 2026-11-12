В Чувашии водитель зацепил зеркало попутной машины и скрылся

В Чувашии водитель автомобиля Volkswagen Jetta с государственным номером Н957НУ21 вылетел на полосу встречного движения и зацепил зеркало попутной машины. Однако останавливаться для оформления ДТП он не стал.

Вместо этого нарушитель резко ускорился, снова выехал на встречную полосу и едва не совершил лобовое столкновение. Очевидцы попытались организовать погоню, но «Джетта» скрылась от преследования, и её след затерялся в Вурнарах.

Возникает вопрос: долго ли водителю удастся скрываться от ответственности?