Ушел от ДТП на обочину и спас себе жизнь
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Ушел от ДТП на обочину и спас себе жизнь

Видеорегистратор
7 комментариев 7 комментариев
Ушел от ДТП на обочину и спас себе жизнь

Два водителя большегрузов решили сыграть в догонялки и едва не устроили ДТП. Водитель автомобиля с видеорегистратором успел съехать на обочину, чем спас себе жизнь.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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neapol

Сука мрази анальные, ненавижу гандонов!!! Неадекватных гандонов, естественно, к нормальным водилам нет вопросов.
Очень похожая ситуация была, только вместо поворота был перелом трассы, заезжаю на пригорок, а там сука сюрпрайз — по моей полосе пиздячит мне в лоб длинноносый амер, и моргает дальним, типа «ну ка быстро все съебнули накуй на обочину». Ну хули делать, свалил, жить охота.

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7
MoJloTkoM no roJloBe

Ему то похуй, останется живой,максимум пошивом шмоток пару лет на поселении поработает….

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4
E_Lindros

набутылить эту мразь….да и вторую анальную тоже. За компанию для профилактики))

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5
alejandromartinez

Как поймают — анала на кол! Но будут ли ловить…

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5
MoJloTkoM no roJloBe

Брачные игры дальноёбов

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5
sanchess80

Ну на основании такого видео вполне нормальным было бы лишение прав за выезд на встречку. Пускай без работы посидит какое-то время, раз такой шустрый.

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2
Rubicon

Бей в своей полосе! Говорили они….

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1
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