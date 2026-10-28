Ушел от ДТП на обочину и спас себе жизнь

Два водителя большегрузов решили сыграть в догонялки и едва не устроили ДТП. Водитель автомобиля с видеорегистратором успел съехать на обочину, чем спас себе жизнь.
Житель Москвы не смог вернуть раритетный Jaguar, проданный по «схеме Долиной»
Столичный суд отказал местному жителю в возврате редкого классического автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска. Машина была продана после того, как...
Сука мрази анальные, ненавижу гандонов!!! Неадекватных гандонов, естественно, к нормальным водилам нет вопросов.
Очень похожая ситуация была, только вместо поворота был перелом трассы, заезжаю на пригорок, а там сука сюрпрайз — по моей полосе пиздячит мне в лоб длинноносый амер, и моргает дальним, типа «ну ка быстро все съебнули накуй на обочину». Ну хули делать, свалил, жить охота.
Ему то похуй, останется живой,максимум пошивом шмоток пару лет на поселении поработает….
набутылить эту мразь….да и вторую анальную тоже. За компанию для профилактики))
Как поймают — анала на кол! Но будут ли ловить…
Брачные игры дальноёбов
Ну на основании такого видео вполне нормальным было бы лишение прав за выезд на встречку. Пускай без работы посидит какое-то время, раз такой шустрый.
Бей в своей полосе! Говорили они….