«Чудом выжила»: смартфон стал причиной ДТП на трассе в Татарстане

ДТП произошло на трассе Алексеевское — Альметьевск. Девушка за рулём «Мазды» отвлеклась на смартфон, из-за чего автомобиль потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся.
Первыми на помощь поспешили неравнодушные очевидцы. Позже к месту аварии прибыли экстренные службы.
Водитель чудом не получила травм и отказалась от госпитализации.
«смартфон стал причиной ДТП» — так и запишем, что, мол, смартфон виноват!
во-во. у меня постоянно тел улетает с торпедо, на виражах. да и куй с ним. Ищу, потом стоя на светофоре.
>Водитель чудом не получила травм
Чудом называется застегнутый ремень безопасности. Иначе была бы пиньята)
это чудо называется «Мазда»
стойки, стойки-то не погнулись
вон, в тазах, как подростки улетят в кювет, всех сразу в машине и хоронят.
и эта история со слабыми стойками тазов продолжается уже несколько десятилетий.
Собираются межведомственные совещания по БДД, менты бьют тревогу, учОные построили 3Д модель надежных стоек, резидент программу придумал (нулевая смертность),
«овес и ныне там»
«Бавлы» — шрифт стильный.
«на-Бавлы-нский дрифт» !! йиииха
слёт татарских
оленеводовнекрофилов.
фурЫ-то зачем остановилась?
ПВЗ Озона и Вайлд, ссука, берриз ждут товары, покупатели отказываюца от покупок (нарушены сроки!!! доставки), компании терпят убытки, а эти двое…пи-пи-пи пошли е##лом торговать.
«Плохо, очень плохо мы еще воспитываем нашу молодежь
удивительно несерьезное отношение к
бракуработе»
А вдруг лут есть? Вот и остановились.
:о))
у них полные машины своего лута
чего им еще не хватает?
Лута много не бывает 🙂
че у вас за лут?
используйте наше родное посконное «ХАБАР» :о)
Тоже совсем веры в людей не осталось? Налицо пример участия, взаимопомощи и дружбы между народов, а то пасаянно тут: «аналы, аналы…»