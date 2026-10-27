«Чудом выжила»: смартфон стал причиной ДТП на трассе в Татарстане

ДТП произошло на трассе Алексеевское — Альметьевск. Девушка за рулём «Мазды» отвлеклась на смартфон, из-за чего автомобиль потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся.

Первыми на помощь поспешили неравнодушные очевидцы. Позже к месту аварии прибыли экстренные службы.

Водитель чудом не получила травм и отказалась от госпитализации.