"Чудом выжила": смартфон стал причиной ДТП на трассе в Татарстане
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«Чудом выжила»: смартфон стал причиной ДТП на трассе в Татарстане

Аварии в России
12 комментариев 12 комментариев
«Чудом выжила»: смартфон стал причиной ДТП на трассе в Татарстане

ДТП произошло на трассе Алексеевское — Альметьевск. Девушка за рулём «Мазды» отвлеклась на смартфон, из-за чего автомобиль потерял управление, вылетел с дороги и перевернулся.

Первыми на помощь поспешили неравнодушные очевидцы. Позже к месту аварии прибыли экстренные службы.

Водитель чудом не получила травм и отказалась от госпитализации.

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12 Комментариев
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12 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Кирилл16

«смартфон стал причиной ДТП» — так и запишем, что, мол, смартфон виноват!

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5
MishaBob

во-во. у меня постоянно тел улетает с торпедо, на виражах. да и куй с ним. Ищу, потом стоя на светофоре.

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1
ailin

>Водитель чудом не получила травм
Чудом называется застегнутый ремень безопасности. Иначе была бы пиньята)

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3
Bizon

это чудо называется «Мазда»
стойки, стойки-то не погнулись
вон, в тазах, как подростки улетят в кювет, всех сразу в машине и хоронят.
и эта история со слабыми стойками тазов продолжается уже несколько десятилетий.
Собираются межведомственные совещания по БДД, менты бьют тревогу, учОные построили 3Д модель надежных стоек, резидент программу придумал (нулевая смертность),
«овес и ныне там»

Редактировалось 8 часов назад
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1
RedVodim

«Бавлы» — шрифт стильный.

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2
E_Lindros

«на-Бавлы-нский дрифт» !! йиииха

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0
Bizon

слёт татарских оленеводов некрофилов.

фурЫ-то зачем остановилась?
ПВЗ Озона и Вайлд, ссука, берриз ждут товары, покупатели отказываюца от покупок (нарушены сроки!!! доставки), компании терпят убытки, а эти двое…пи-пи-пи пошли е##лом торговать.
«Плохо, очень плохо мы еще воспитываем нашу молодежь
удивительно несерьезное отношение к браку работе»

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0
d989417

А вдруг лут есть? Вот и остановились.

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1
Bizon

:о))
у них полные машины своего лута
чего им еще не хватает?

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1
d989417

Лута много не бывает 🙂

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2
Bizon

че у вас за лут?
используйте наше родное посконное «ХАБАР» :о)

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0
alejandromartinez

Тоже совсем веры в людей не осталось? Налицо пример участия, взаимопомощи и дружбы между народов, а то пасаянно тут: «аналы, аналы…»

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0
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