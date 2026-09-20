В Чебоксарах пьяный водитель проехал по газону и смял припаркованную «Мазду»

ДТП произошло на улице Текстильщиков в Чебоксарах. Легковой автомобиль Hyundai на высокой скорости двигался в сторону «Олимпа», вылетел с дороги, проехал примерно 20 метров по газону, эффектно подпрыгнул на бордюре и смял припаркованный на повороте кроссовер Mazda CX-5.
В момент удара в «Мазде» никого не было, поэтому жертв удалось избежать. Травмы получил только 29-летний водитель Hyundai — его с места аварии увезла скорая.
Причина такого внедорожного заезда выяснилась сразу во время проверки на алкоголь. В выдыхаемом воздухе у мужчины обнаружили 1,010 мг/л алкоголя. Это тяжелая степень опьянения, при которой адекватно управлять автомобилем в принципе невозможно.
Ну 1.010 это для мужика не тяжёлая, а скорее средняя степень. Это примерно 0.3л беленькой. Если 0.3 принять под хорошую закуску, то это не сильно много. Просто на всех алкоголь действует по разному. Некоторые становятся неадекватными и при меньших дозах.
Карма сработала. Нефиг на повороте парковаться.
# инстант карма
«эффектно подпрыгнул на бордюре и смял припаркованный на повороте кроссовер Mazda CX-5.»
Маздюка ваще вот не жалко. Раскорячился как уёбок, получил заслуженно