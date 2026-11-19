В Иркутске водитель темного хетчбэка, выезжая со второстепенной, подрезал белый седан, который врезался в столб. Виновник не стал останавливаться, развернулся и уехал. Беглеца уже разыскивают. ДТП произошло на глазах у водителя автомобиля с видеорегистратором.
В Мурманске «Газель» сбила пешехода и увезла его в неизвестном направлении
В Мурманске на улице Копытова «Газель» сбила пешехода, который перебегал дорогу на красный. От удара пешехода отбросило на несколько метров. На...
Маршрут перестроен))) Как быстро на маленькой передумал куда-то ехать))
да он просто развернуться хотел , а этот гонщег испугался чего то )
Сам себе буратино! А так бодро автора обошел, хоть на мгновение почувствовал себя крутым, но темный хетчбэк опустил его с небес на землю)))))
Зато тапок в пол и дымовая завеса,всех удивил
Да уж, выбор не большой, бить машину, бить человека, бить столб…