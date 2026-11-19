В Иркутске водитель темного хетчбэка, выезжая со второстепенной, подрезал белый седан, который врезался в столб. Виновник не стал останавливаться, развернулся и уехал. Беглеца уже разыскивают. ДТП произошло на глазах у водителя автомобиля с видеорегистратором.

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